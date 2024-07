Gladiator 2 : l’affiche dévoile un glaive et une arène, la bande-annonce approche !

Gladiator 2 partage une première affiche avec Lucius dans l’arène

Le long-métrage Ridley Scott arrive le 15 novembre 2024 au cinéma

La bande-annonce arrive demain, le 9 juillet

À sa sortie en 2000, Gladiator de Ridley Scott a été un immense succès. Surprise puisque le réalisateur britannique dirige sa suite, 24 ans après ! Le long-métrage s’offre même une première affiche et une date de sortie en France pour le plus grand plaisir des amateurs de péplums.

Lucius pose son glaive sur le poster de Gladiator 2

Attendez-vous à du grand divertissement. La bande-annonce de #GladiatorII, c'est DEMAIN. pic.twitter.com/uXuxIOu8SF — Paramount Pictures France (@paramountfr) July 8, 2024

Paul Mescal, récompensé de l’Oscar du meilleur acteur pour Aftersun, incarne Lucius, fils de Lucilla, protagoniste du premier Gladiator, et du neveu de Commode, l’antagoniste joué par Joaquin Phoenix (Joker). L’intrigue ne nous indique pas grand chose si ce n’est que ce personnage admire Maximus (Russell Crowe) dont il suit les traces. Sur l’affiche, on retrouve Paul Mescal dans la peau de Lucius avec un glaive planté au sol dans une arène.

Pour le reste du casting, on retrouve Pedro Pascal qui incarne Joel dans la série The Last of Us. Sans oublier Denzel Washington, que Ridley Scott a déjà dirigé dans l’excellent American Gangster. Connie Nielsen, qui joue Lucilla dans le premier Gladiator, reprend son rôle.

Au niveau de la musique, Ridley Scott s’est tourné vers Harry Gregson-Williams. Le compositeur a notamment participé à la bande-originale des jeux vidéo de la franchise Metal Gear Solid. Pour le cinéma, l’homme a co-composé plusieurs fois avec Hans Zimmer. On lui doit la musique de films de Michael Bay, Tony Scott, Robert Rodriguez, Joel Schumacher, Ben Affleck, Michael Mann, etc. Il ne s’agit pas d’un inconnu pour les fans de Ridley Scott puisque le réalisateur a collaboré avec Harry Gregson-Williams pour ses films Le Dernier Duel ou encore Seul sur mars.

Quant à la date de sortie de Gladiator 2, elle est programmée pour le 15 novembre 2024 dans les salles françaises. La bande-annonce arrive demain, le 9 juillet.