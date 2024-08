Gmail : vous allez gagner un temps précieux grâce à cette nouvelle fonction IA

Gmail compte près de deux milliards d’utilisateurs actifs. Un chiffre colossal qui pousse logiquement Google à choyer son application pour éviter les bugs et évidemment y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Sans surprise, le géant de la tech a déjà intégré son intelligence artificielle Gemini à Gmail. Si vous utilisez la messagerie électronique professionnellement, cette nouvelle […]

© Google, Envato

Gmail compte près de deux milliards d’utilisateurs actifs. Un chiffre colossal qui pousse logiquement Google à choyer son application pour éviter les bugs et évidemment y ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Sans surprise, le géant de la tech a déjà intégré son intelligence artificielle Gemini à Gmail. Si vous utilisez la messagerie électronique professionnellement, cette nouvelle fonction basée sur l’IA devrait vous être d’une grande aide.

Gmail va vous aider à rédiger vos mails même les plus importants

« Help me write » de Gmail permet aux utilisateurs de demander le soutien de l’intelligence artificielle pour rédiger leurs courriers électroniques. Google lui ajoute deux nouvelles fonctionnalités disponibles sur les versions web, Android et iOS de Gmail afin de vous faire gagner encore un peu de temps.

Grâce à l’option « polish », Gemini peut maintenant transformer un brouillon en un texte formel et clair prêt à envoyer. Les abréviations considérées comme familières disparaissent alors et l’IA peut former des phrases adaptées au milieu professionnel à partir de quelques mots clés.

Une fonctionnalité bien pratique si vous utilisez souvent Gmail dans votre travail. Il existe désormais un raccourci vers « refine my draft » (peaufiner mon brouillon) qui s’affichera automatiquement lorsque le texte d’un brouillon dépasse 12 mots.

Attention, tous les utilisateurs de Gmail ne peuvent pas profiter de ces fonctionnalités. Elles sont réservées aux utilisateurs de Google Workspace possédant Gemini Business, Entreprise, Éducation, Éducation Premium ou Google One AI Premium.

Il faut donc forcément passer à la caisse si vous souhaitez simplifier un peu votre quotidien professionnel avec l’aide de l’intelligence artificielle Gemini. Rappelons qu’il existe tout de même de nombreuses astuces pour utiliser la version gratuite de Gmail au mieux.

Source : Google