Gmail : Gemini va vous faire gagner un temps fou lorsque vous lirez vos mails

Gmail va faire cause commune avec Gemini pour faciliter la vie des utilisateurs. Ces derniers pourront notamment invoquer l’IA pour résumer leurs mails. Une fonctionnalité attendue dont le déploiement ne devrait désormais plus trop tarder.

© Envato

Google est bien décidé à exploiter l’IA dans ses services phares comme Gmail. Depuis quelques mois, les membres du programme Workspace Labs peuvent notamment dégainer la fonctionnalité “Aide-moi à écrire”. Comme son nom l’indique, celle-ci est capable de générer des brouillons d’e-mails basés sur vos prompts.

D’autres outils sont en préparation comme la fonctionnalité de résumé dont le déploiement ne devrait plus trop tarder. C’est du moins ce qu’anticipe AssembleDebug, célèbre détective numérique que l’on ne présente plus. Ce dernier est parvenu à activer la fonctionnalité sur la version 2024.04.21.626860299 de l’application Gmail, probablement en actionnant plusieurs flags cachés. Pour le moment, vous ne la retrouverez donc pas sur la version stable de l’application.

Gmail : Gemini va enfin résumer vos mails

L’option étant désormais entièrement fonctionnelle, Google pourrait bientôt la déployer plus largement. Android Authority estime même que le géant pourrait attendre le 14 mai et son évènement Google I/O pour officialiser cette nouveauté, en plus de toutes les autres annonces prévues. Une capture d’écran montre d’ailleurs comment la fonctionnalité s’articule sur Gmail :

© Android Authority

Les utilisateurs pourront actionner le bouton “Résumer cet e-mail” sous la ligne d’objet du message reçu. Une fois chose faite, Gemini synthétisera l’e-mail en quelques secondes. Cela devrait leur faire gagner un temps fou, notamment pour traiter plus rapidement les messages à rallonge intégrant beaucoup d’informations.

Il sera possible d’évaluer la qualité du résumé en mettant un pouce vers le haut ou vers le bas sous le texte résumé. Google en prendra note pour améliorer les capacités de son IA générative. Un bouton permettra aussi de copier facilement le résumé dans le presse-papiers.

Ces dernières semaines, d’autres options appréciables ont été déployées sur la messagerie de référence. Il est notamment désormais possible de se désabonner en masse des e-mails indésirables. Si jamais, nous avons également réuni ici toutes les astuces utiles pour utiliser Gmail comme un chef.