God of War Ragnarök souffre de ce problème qui gangrène l’industrie du jeu vidéo

God of War Ragnarök est peut-être bien l’un des meilleurs jeux de l’année 2022 aux côtés d’Elden Ring, d’A Plague Tale: Requiem et d’autres. En revanche, de nombreux fans se sont plaints d’une fonctionnalité particulièrement frustrante que l’on retrouve dans certains jeux vidéo récents.

God of War: Ragnarök © SIE Santa Monica Studio

God of War Ragnarök est la suite du jeu à succès de God of War, sorti en 2018. Il a été nominé pour 10 Game of the Year Awards, plus que tout autre titre, et dépasse déjà massivement son prédécesseur en termes de ventes. Son scénario, ses combats innovants et ses graphismes magnifiques, le tout dans le contexte dramatique de la mythologie nordique, ont reçu des éloges de la part des fans et des critiques.

Malgré ses brillantes critiques, God of War Ragnarök n’est pas parfait, loin de là. Les fans ont notamment mis en évidence un problème particulièrement irritant, qui s’est également récemment glissé dans plusieurs autres jeux. Le problème réside dans le fait que l’IA tient trop à orienter immédiatement les joueurs dans la bonne direction lorsqu’ils font face à des énigmes. Ce problème devient une tendance inquiétante dont les développeurs doivent se méfier.

L’intelligence artificielle tend à trop tenir les joueurs par la main

La plupart des fans aiment comprendre les choses par eux-mêmes. Il est donc naturel qu’ils soient mécontents lorsque la solution leur est expliquée par une IA trop présente. Bien qu’humoristique parfois, l’IA de God of War Ragnarök est trop aidante. Non seulement cela gâche la satisfaction de résoudre un problème, mais en plus, la plupart des énigmes sont relativement simples et nécessitent juste un peu d’exploration.

Le dernier titre de Santa Monica n’est pas le seul coupable. Horizon Forbidden West affiche par exemple le même souci : après s’être tenu sur un interrupteur au sol, Aloy vous expliquera qu’il faut chercher une caisse pour l’activer. Quel est l’intérêt de proposer un puzzle si la solution est immédiatement apportée au joueur ?

À lire : God of War Ragnarok : cette folle théorie est enterrée par le réalisateur

Certains ont signalé que la modification des options d’accessibilité de God of War Ragnarök peut aider à résoudre ce problème, car cela ralentit potentiellement les suggestions de l’IA. Cependant, ce mode est principalement destiné à rendre les énigmes physiquement plus faciles à résoudre, en donnant aux joueurs plus de temps pour les terminer ou en ralentissant les pièces mobiles, par exemple. Ce n’est donc pas idéal pour les fans qui veulent de l’expérience et du défi par défaut.

Certains des jeux les mieux notés de tous les temps, tels que Elden Ring et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, ont prouvé que les jeux à succès n’ont pas besoin d’être trop simplifiés pour être adulés. Espérons que les studios — et notamment ceux qui travaillent pour Sony SIE — changent un jour leurs habitudes.