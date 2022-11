God of War Ragnarok : cette folle théorie est enterrée par le réalisateur

Les théories concernant God of War Ragnarök se multiplient en ligne ! L’une d’elle est particulièrement populaire auprès des fans. Sauf que Cory Barlog, réalisateur du God of War de 2018 et directeur de Santa Monica, y met fin sur Twitter.

Depuis plusieurs jours, les joueurs se régalent avec God of War Ragarök, nouveau hit de la PS5 dont la version Slim sortirait en 2023. Le jeu de Santa Monica, qui s’est payé une publicité avec LeBron, Travolta et Ben Stiller, plonge dans une grande aventure se déroulant juste après God of War (2018). Toujours au contrôle de Kratos accompagné d’Atreus, le joueur côtoie les légendes nordiques face au Ragnarök à venir.

Et au milieu des nombreuses théories, le réalisateur de God of War (2018) répond à l’une d’elles. Cory Barlog a pris la parole sur Twitter pour y mettre fin !

Attention, les lignes à suivre dévoilent des éléments de God of War (2018) et God of War Ragnarök

Cory Barlog promet d’apporter une réponse… sans préciser quand !

that’s cool.



wrong.



but cool.



you get a cookie.



It’s oatmeal raisin, though.



sorry. — cory barlog (@corybarlog) November 16, 2022

Cory Barlog, directeur de Santa Monica, répond à l’une des théories concernant God of War (2018) et God of War Ragnarök. Dans le premier jeu, un inconnu souffle dans la corne qui invoque Jörmungand aka le Serpent-monde. Si les fans pensaient que la suite allait lever le voile sur ce mystère, ce n’est pas le cas.

Les fans y vont donc de leur théorie. Certains pensent que lorsque Kratos souffle dans le Gjallarhorn pour lancer les événements du Ragnarök à la fin de God of War Ragnarök, ce son se répercute dans la timeline et est entendu par ceux qui vivaient à Midgar des années auparavant.

Une belle théorie, certes, mais que Cory Barlog réfute sur Twitter. En plus d’y mettre fin, le directeur de Santa Monica dévoile qu’il y a une « bonne réponse » à cette question. Mais n’espérez pas la connaître maintenant. Cory Barlog déclare : « Un jour, je serai assez cohérent pour créer le moment de répondre à cette question ».

Si Cory Barlog ne précise pas à quel moment les joueurs découvriront l’identité de l’inconnu qui invoque Jörmungand, cette déclaration risque de maintenir leur intérêt pour les années à venir.

