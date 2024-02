Google met fin à YouTube Kids sur les TV : une décision qui met en colère les familles

© Pixabay, YouTube

En plus de la version classique de YouTube, ceux qui veulent bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, comme la lecture PiP peuvent s’abonner à YouTube Premium. L’abonnement permet aussi de regarder des vidéos en continu sans publicités.

Il existe même une version de l’application destinée aux enfants nommée YouTube Kids, disponible entre autres sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Malheureusement pour les familles qui avaient pris l’habitude d’y accéder sur Smart TV, Google va supprimer l’application sur ce support.

Google signe la fin de YouTube Kids sur smart TV, un coup dur pour les familles ?

Google annonce qu’en juillet prochain, l’application YouTube Kids disparaîtra de tous les téléviseurs connectés. « Vous pouvez toujours utiliser YouTube Kids sur votre téléviseur en accédant au profil de votre enfant dans l’application YouTube », précise la firme sur son blog.

Google n’explique pas ce qui a motivé cette décision. Est-ce qu’il veut faciliter le parcours des parents en les amenant à n’installer qu’une seule application ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, certaines familles devraient se réjouir de pouvoir gérer les profils de leurs enfants directement sur la version classique de YouTube.

© YouTube

En revanche, d’autres regretteront sûrement cette décision, car elle pourrait faciliter l’accès à des contenus non appropriés pour les enfants. Si c’est votre cas, il vous reste encore quelques mois pour profiter de YouTube Kids sur votre téléviseur connecté.

En faisant ce choix, Google imite les plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Video qui proposent de créer des profils pour les enfants, mais pas d’applications spécifiques, aussi bien sur Smart TV que sur les autres supports.

Rappelons que YouTube Kids permet aux parents de choisir les contenus que leurs bambins peuvent visionner, de limiter le temps d’utilisation de l’application et de bloquer l’accès à des vidéos. Bien sûr, tous les contenus non adaptés sont filtrés dans un premier temps par la plateforme elle-même pour protéger les plus jeunes. Notez que depuis l’an dernier, YouTube impose des publicités de 30 secondes sur les TV connectées, alors vos enfants devront se montrer patients.