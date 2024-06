Google Lens : Entourer pour chercher bientôt intégré à l’application ?

© Google

La nouvelle fonction Entourer pour chercher disponible sur S24 et de plus en plus de smartphones se positionne comme un Google Lens amélioré. Elle permet d’entourer un élément sur l’écran afin de lancer une recherche Google le concernant. Entourer pour chercher pourrait même prochainement lire les QR Code, rendant l’outil encore plus perfectionné.

De quoi rendre jaloux les utilisateurs de Google Lens qui ne possèdent pas encore Entourer pour chercher sur leur appareil. Bonne nouvelle, la filiale d’Alphabet pourrait bientôt ajouter la fonctionnalité lancée en grande pompe cette année à son application.

Entourer pour chercher bientôt disponible dans l’application Google Lens ?

Google souhaite rendre accessible Entourer pour chercher à 200 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année 2024. Pour atteindre cet objectif, le géant de la tech devrait bientôt ajouter cette fonctionnalité à Google Lens sur Android.

Android Authority a fait cette découverte grâce aux dernières versions bêta de Google sur Android. Le média est parvenu à ouvrir une fenêtre contextuelle dans Google Lens qui évoque la possibilité de faire une recherche directement sur l’écran en maintenant le bouton d’accueil.

© Android Authority

Si Entourer pour chercher est géré par Google Lens en tant que fonctionnalité indépendante, des millions utilisateurs n’y ayant pas encore accès pourraient en profiter. Reste à savoir quand l’outil arrivera dans l’application.

On peut miser sur un lancement avant la fin de l’année étant donné l’ambition affichée de Google de démocratiser l’usage d’Entourer pour chercher. Rappelons que Google Lens a récemment fait son arrivée sur YouTube, changeant totalement la manière dont vous pouvez effectuer vos recherches sur la plateforme.