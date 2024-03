YouTube : ce nouvel outil va changer votre manière de regarder des vidéos

YouTube planche sur un nouveau dispositif alimenté par l’IA. Celui-ci permettra aux utilisateurs d’accéder directement aux parties des vidéos les plus susceptibles de leur plaire. Pour le moment, cette fonctionnalité est en phase de test chez une poignée d’usagers.

© Envato

YouTube impose désormais aux vidéastes d‘identifier dans leurs vidéos le contenu d’apparence réaliste généré par l’IA. Un moyen de lutter contre les contenus trompeurs et la désinformation. Si la plateforme s’efforce de cadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle, elle n’hésite pas non plus à l’utiliser à son profit. YouTube teste actuellement un nouveau dispositif permettant aux internautes d’accéder rapidement aux “meilleures” parties des vidéos qu’ils visionnent.

Cette fonctionnalité se base sur l’IA et sur les habitudes des utilisateurs pour trouver les sections les plus susceptibles de capter leur attention. Lorsque vous appuierez deux fois sur l’écran pour faire une avance rapide, vous pourrez actionner le bouton “saut en avant”. Cela vous amènera directement sur la partie de la vidéo sélectionnée pour vous.

YouTube : l’IA à la rescousse pour sélectionner les meilleures parties d’une vidéo

Prometteuse sur le papier, cette fonctionnalité permettrait de faire gagner du temps aux utilisateurs. Reste toutefois à voir si la sélection opérée par l’IA sera pertinente. Sur les réseaux sociaux, la perspective de cette nouvelle option a été accueillie plutôt froidement. Certains utilisateurs ont ironisé en affirmant qu’il suffirait de supprimer les publicités pour tuer l’ennui pendant le visionnage.

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter avant que cette option arrive en version stable. Pour le moment, elle se cantonne seulement à certains utilisateurs de YouTube Premium basés aux Etats-Unis. On ignore si la plateforme prévoit d’ouvrir cette option aux utilisateurs ordinaires. Il est possible qu’elle devienne gratuite plus tard à l’instar du mode picture-in-picture. “Cette fonctionnalité sera également disponible pour les créateurs lorsqu’ils regarderont leurs propres vidéos”, précise la chaîne officielle Creator Insider.

Pour mémoire, YouTube est déjà équipé d’outils qui permettent de trouver les sections les plus pertinentes dans une vidéo. Outre le découpage en chapitres thématiques, le lecteur indique désormais quel est le “moment le plus revisionné” par les internautes. YouTube prévoit également de fournir des résumés de vidéo pondus par l’IA pour lutter contre les titres trompeurs.