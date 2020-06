Google Authenticator : comment migrer son compte vers un nouveau smartphone

Crédit : Google

Google Authenticator est sûrement l’une des plus célèbres applications pour générer des codes 2FA afin de sécuriser son identification lorsque l’on accède à ses services en ligne. Et malgré la mise en évidence de certains problèmes de fiabilité par des chercheurs en sécurité, Google Authenticator reste à ce jour l’une des plus sûres. Elle permet de dire adieu au système de vérification par SMS peu sécurisé.

Cette application, disponible sur iOS et Android, vous permettra de scanner un QR code sur les sites partenaires pour vous créer des codes 2FA qui offriront un second niveau de protection quand vous vous connecterez. Google Authenticator n’est pas compatible avec tous les sites, mais vous pourrez l’utiliser, par exemple, avec vos comptes Facebook, Amazon, Microsoft ou encore Nintendo. Une multitude d’autres sites sont également compatibles.

Chaque site est différent, pour autant un site web qui est compatible avec Google Authenticator (ou avec des applications similaires comme Authy) possède une option pour scanner un QR code quand vous voudrez générer un code 2FA. Après ça vous n’avez plus qu’à ouvrir l’application Google Authenticator, appuyer sur le bouton « + » et enfin scanner le QR code pour générer un code.

Une fois dans l’application vous aurez la possibilité de modifier vos codes numériques 2FA, souvent à 6 chiffres, que vous pourrez par la suite utiliser pour vous connecter sur vos comptes. Plus besoin de recevoir un code par SMS. Ce sont les sites où vous tentez de vous connecter qui assureront la vérification du code généré par Google Authenticator.

L’avantage d’une application comme celle de Google, est que tous vos codes sont rassemblés dans un seul et même endroit, et qu’ils sont donc accessibles à tout moment, même quand votre téléphone portable est déconnecté. Et cela réduit beaucoup le risque de voir ses SMS être piratés, ce qui est non négligeable.

Comment transférer votre compte Google Authenticator vers un nouveau téléphone

Jusqu’à récemment, changer de téléphone impliquait de devoir recommencer tout le processus. Cependant depuis mai 2020, une nouvelle fonctionnalité vous permet de transférer tous vos codes d’authentification d’un téléphone Android à un autre et tout ça très simplement. Notez tout de même que cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible sur les téléphones Apple, néanmoins pas sans l’intervention d’un ordinateur tierce.

Pour effectuer cette opération, vous aurez besoin de votre ancien téléphone ainsi que du nouveau, tout en faisant attention à ce que l’application Google Authenticator soit à jour sur les deux portables.

Sur votre ancien portable, appuyer sur le bouton menu en haut à droite de l’application et sélectionnez « Transférer des comptes » puis « Exporter des comptes », ensuite il ne vous reste plus qu’à cocher les comptes que vous souhaitez transférer et sélectionnez « Suivant ». Votre ancien téléphone va alors générer un QR code qui permettra d’obtenir vos codes sur votre nouveau téléphone. Sur ce dernier, sélectionnez « Importez un compte » et scannez votre QR Code. Et voilà, tous vos codes ont été transférés de manière simple et efficace.

Si un iPhone est impliqué dans le processus, il vous faudra alors utiliser un ordinateur pour effectuer cette manœuvre. Allez sur votre page Google Compte, puis dans « Sécurité » dans la barre de navigation à gauche, puis appuyer sur « Validation en deux étapes », descendez jusqu’à l’application Authenticator et sélectionnez « Changez d’appareil ».

Choisissez le type de téléphone vers lequel vous voulez transférer votre compte, le site générera un QR code que vous pourrez par la suite scanner sur votre nouveau téléphone.

