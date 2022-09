Google Chrome : comment pirater le jeu du dinosaure pour devenir invincible ?

Le T. Rex Game est le jeu phare de Google Chrome. Et si vous en avez marre d’échouer, vous pouvez tout à fait tricher en faisant une manipulation rapide qui vous rendra invincible !

T. Rex Game – Crédit : Google Chrome

À l’origine, Google avait déployé le T. Rex Game sur Chrome pour faire patienter ses usagers confrontés à une panne Internet. Très apprécié, le jeu est désormais accessible à tout moment. Il suffit simplement de taper chrome:dino dans la barre d’adresse puis d’appuyer sur la touche espace. Le gameplay est ensuite simple comme bonjour. Appuyez sur la touche espace ou la flèche du haut pour sauter et éviter les cactus et autres ptérodactyles. Vous pouvez aussi vous baisser avec la flèche du bas.

Comment hacker le T. Rex Game de Chrome

Au fur et à mesure que vous avancez, la difficulté est croissante. De quoi en faire rager plus d’un ! Sachez qu’il est tout à fait possible de « pirater » le jeu pour le rendre moins compliqué en modifiant par exemple la hauteur de saut. Pour ce faire :

Faites un clic droit sur la page puis cliquez sur Inspecter pour ouvrir les outils de développement.

pour ouvrir les outils de développement. Dans l’onglet Console , collez le code suivant dans la zone dédiée à cet effet : Runner.instance_.tRex.setJumpVelocity(15)

, collez le code suivant dans la zone dédiée à cet effet : Appuyez enfin sur Entrée.

Vous pouvez changer la valeur « (15) » par un nombre supérieur ou inférieur pour optimiser la hauteur de saut du T-Rex à votre guise. Passons à présent à la vitesse du dinosaure.

Pour la modifier, répétez les étapes précédentes puis tapez ce code dans la console : Runner.instance_.setSpeed(1000)

Il est possible de changer le « (1000) » par une valeur différente pour obtenir un rythme plus rapide ou plus lent.

À présent, nous allons vous révéler comment rendre votre dinosaure immortel. Ce code de triche vous permettra de jouer sans jamais voir l’écran « Game Over ».

Répétez les étapes susmentionnées pour accéder à la console des outils de développement.

Collez le code suivant : Runner.prototype.gameOver = function (){}

Votre dino traverse désormais les cactus et les ptérodactyles sans être tué.

Pour désactiver l’invincibilité, copiez le code suivant : Runner.prototype.gameOver = original

Si vous souhaitez en savoir plus sur le navigateur, on vous suggère de découvrir ici le rôle des flags, ces options cachées disponibles sur Chrome.