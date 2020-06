Google supprimera toutes vos données personnelles après 18 mois

Google prend de nouvelles mesures pour protéger les données de ses utilisateurs et assurer leur confidentialité et sécurité sur Internet. Par défaut, toutes vos données de navigation et de localisation seront supprimées au bout de 18 mois.

Le géant du web n’a pas toujours une excellente réputation en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données personnelles de ses utilisateurs. Google vient donc d’annoncer qu’il prend de nouvelles mesures pour renforcer la protection de la vie privée sur Internet. Le PDG de l’entreprise, Sundar Pichai, a annoncé tous les changements dans un communiqué sur le blog The Keyword de Google. Il y explique les trois grands principes qui régissent toutes les opérations de la firme : « garder vos informations en sécurité, les traiter de manière responsable et vous donner le contrôle ». Voici une manière avec laquelle Google compte renforcer l’application de ces principes.

L’historique de navigation et de localisation supprimé au bout de 18 mois

Quand vous utilisez Google, de nombreux services tels que YouTube, Maps ou même le navigateur Chrome récupèrent vos données personnelles dans le but d’améliorer votre expérience. Néanmoins, cela peut poser un souci pour les utilisateurs qui veulent s’assurer que leurs données personnelles restent confidentielles et sécurisées. Dorénavant, les nouveaux comptes Google verront par défaut toutes leurs données de navigation, de localisation et de commandes vocales supprimées après une période de dix-huit mois.

Google avait commencé à intégrer cette fonctionnalité l’année dernière puisque les utilisateurs avaient le choix de faire supprimer automatiquement leur historique après 3 ou 18 mois. Ce n’était cependant pas activé par défaut. Si vous souhaitez l’activer ou vérifier les données que Google a récoltées, rendez-vous sur la page « Mon Activité ». Dans l’onglet « Commandes relatives à l’activité », vous pouvez choisir quelles données vous autorisez Google à récupérer. Une option vous permet aussi d’établir une suppression automatique des données.

Enfin, la suppression automatique par défaut des données n’est pas la seule nouveauté de Google. La gestion des mots de passe dans Chrome se retrouve améliorée d’une fonctionnalité qui avertit les utilisateurs si l’un de leurs mots de passe a fait partie d’une fuite de données. Les nouvelles mesures prises par Google sont la preuve que le géant ne veut pas répéter les erreurs du passé et qu’il souhaite gagner totalement la confiance de ses utilisateurs dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité.

