Google lance Chromecast HD, sa clé HDMI Google TV pas chère avec télécommande

Le nouveau Chromecast est disponible. Destiné à connecter votre TV ou votre moniteur via Google TV, il est ici en version HD, avec sa télécommande, mais pour un tarif inférieur à la version 4K.

Google vient d’officialiser et de lancer dans la foulée la commercialisation de son nouveau Chromecast HD. Jusqu’alors, on avait le choix entre le Chromecast avec Google TV 4K ou le Chromecast 3 (retrouvez son test ici). Ce dernier disparaît du catalogue pour laisser la place au Chromecast avec Google TV HD.

Avec lui, Google harmonise sa gamme. Une forme oblongue et une télécommande, tout comme son grand frère. Exit donc la simple clé HDMI qui permettait uniquement de caster ses contenus sur son téléviseur. En 2022, chaque portefeuille peut accéder à l’interface Google TV avec la nouvelle clé de Google.

Côté mensurations, si l’on n’y prête pas gare, on confondrait les deux modèles. Leurs dimensions sont strictement les mêmes : 162,5 x 61 x 12,5 mm pour 55 g.

Pour rappel, les Chromecast avec Google TV intègrent l’ex-Android TV, renommé Google TV. Une interface qui accède au magasin d’applications de Google. Ainsi, un téléviseur qui n’a aucune connexion Wi-Fi peut aisément accéder à Netflix, Disney+, Molotov, Spotify et autres services de streaming, notamment.

Une clé 1080p avec support du HDR

Le Chromecast HD, comme son nom l’indique, diffère du modèle 4K par la définition qu’il supporte. Avec lui, vous ne pourrez afficher qu’en 1920 x 1080 pixels. En revanche, dans les deux cas sont pris en charge les contenus HDR, à 60 fps. Le Chromecast 4K ajoute juste la compatibilité Dolby Vision. Côté audio, jeu égale avec Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos via un passthrough HDMI.

Le Chromecast HD se connecter en Wi-Fi (ac) sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Une connexion Bluetooth est également présente pour y brancher un casque ou une manette, notamment. Rappelons que depuis juin 2021, le service de cloud gaming de Google, Stadia, n’est plus exclusif au Chromecast Ultra.

Si vous avez un téléviseur 4K, il est sans doute plus judicieux de vous tourner vers sa version 4K. Mais le prix vient alors s’inviter dans la danse puisque le Chromecast avec Google TV 4K est facturé 69,99 € contre 39,99 € pour sa version HD.