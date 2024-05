Google TV introduit une fonctionnalité inédite pour localiser votre télécommande perdue

Dites adieu aux heures passées à chercher votre télécommande Google TV : la mise à jour Android 14 pour TV arrive bientôt, avec une fonctionnalité salvatrice pour localiser la télécommande. Plus besoin de retourner votre canapé, fouiller sous les coussins ou inspecter les recoins du salon.

Google TV ©️DR

Plus jamais de télécommande perdue avec la nouvelle fonctionnalité de Google TV ?

Certes, certains d’entre vous qui vivent aux États-Unis ou au Canada ont peut-être déjà aperçu cette option sur le nouveau lecteur multimédia Onn Google TV 4K Pro de Walmart. Ce dernier propose la possibilité de faire sonner et clignoter la LED de la télécommande en appuyant sur un petit bouton situé sur le boîtier. On pensait initialement qu’il s’agissait d’une fonction exclusive à Walmart, mais détrompez-vous, il s’agit bel et bien d’une nouveauté intégrée à Android 14 pour TV.

Repérée par l’expert Android Mishaal Rahman dans la version émulateur d’Android 14 pour TV mise en ligne par Google après la conférence I/O 2024, la fonction Localiser la télécommande promet de faciliter la vie avec un principe simple : une fois activée, elle vous permettra de faire sonner votre télécommande égarée pour la retrouver facilement.

Deux options s’offriront à vous pour activer la localisation. Vous pourrez appuyer sur un bouton dédié présent sur votre Google TV, ou, pour plus de modernité, utiliser une commande vocale (à confirmer par Google).

Seul bémol, pour profiter de cette fonction, votre télécommande devra être équipée du matériel nécessaire, à savoir un haut-parleur intégré. Ainsi, les télécommandes d’anciens modèles Google TV pourraient ne pas être compatibles. Google n’a pas encore officialisé la disponibilité de cette fonction et il est possible que la fonctionnalité soit activée ultérieurement ou ne soit pas disponible du tout dans certaines régions donc, patience.

Source : Android Authority