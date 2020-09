Google : le Chromecast avec Google TV entièrement dévoilé

La fuite vient de u/fuzztub077, qui, en plus de filmer tous les côtés de son packaging, va même jusqu’à l’installer et naviguer dans les menus.

Chromecast Google TV – Crédit : u/fuzztub07 / Reddit

Grâce à diverses photos postées sur Reddit, nous voyons le nouveau Google Chromecast dans sa couleur blanche. Celui-ci a une forme ovale, avec un logo « G » au centre, ainsi qu’un câble HDMI intégré. L’arrière porte diverses inscriptions réglementaires qui confirment le modèle GZRNL, l’identification FCC, le numéro de série et la provenance « Made in Thailand ». Il y a un témoin lumineux au-dessus d’un bouton qui aide probablement à réinitialiser le dongle.

Dans la vidéo ci-dessous, u/fuzztub07 nous dévoile tous les côtés du prochain produit de Google. Le bas de la boîte décrit aussi clairement ce qui est inclus avec votre achat : Le nouveau Chromecast, un câble d’alimentation et un adaptateur, la télécommande vocale Google Chromecast, et 2 piles AAA. La télécommande Chromecast Voice a un dos incurvé avec des boutons dédiés pour YouTube et Netflix.

Le leaker va même jusqu’à naviguer dans les menus

En plus des photos, vous pouvez avoir un premier aperçu de la navigation dans l’interface Google TV. La vidéo ci-dessous montre l’interface de l’appareil et révèle que vous n’obtiendrez que 4,4 Go d’espace de stockage utilisable. Il semble également que l’appareil fonctionnera sous Android 10 et non sous le dernier Android 11 pour Android TV.

En outre, la vidéo confirme que le Chromecast avec Google TV aura une interface Android TV redessinée avec des bandes-annonces pour les films et les émissions de télévision les plus populaires sur l’écran d’accueil.

Google devrait annoncer son nouveau Chromecast sous Google TV lors de son événement le 30 septembre. Selon les dernières informations disponibles, il serait vendu à 49 dollars. L’événement sera aussi l’occasion de présenter le nouveau Pixel 5, qui a déjà entièrement fuité, ainsi que le nouveau Pixel 4a 5G, qui a aussi vu ses caractéristiques techniques et son design fuiter. Davantage d’images sont disponibles dans la source de l’article.

