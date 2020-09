Google Pixel 5 : son prix et ses caractéristiques techniques ont fuité

Le Google Pixel 5 succèdera au Google Pixel 4 lancé l’année dernière, et toutes ses caractéristiques ne devraient pas être aussi haut de gamme que son prédécesseur.

Pixel 5 – Crédit : Roland Quandt / WinFuture

Selon WinFuture, le téléphone aura un écran OLED de 6 pouces 19,5:9 (2340 x 1080 pixels), qui sera doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il sera recouvert de Gorilla Glass 6 et supportera le HDR.

À l’intérieur, le téléphone sera alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est le même processeur que le OnePlus Nord, que nous avions pu tester. Cela confirme les fuites précédentes qui affirmaient que le Pixel 5 n’utiliserait pas le Snapdragon 865, le processeur haut de gamme de Qualcomm, pour réduire les coûts.

Il s’agira d’un téléphone 5G, avec un modem Qualcomm X52 intégré. Celui-ci ne serait que compatible avec la 5G Sub-6GHz, et non la 5G mmWave qui permet les débits les plus élevés. Le Pixel 5 serait aussi compatible avec deux cartes SIM (une nanoSIM, une eSIM).

Côté batterie, le téléphone pourra compter sur une batterie de 4080 mAh, accompagnée d’une recharge rapide de 18W en USB-C. Le Pixel 5 sera aussi certifié IP68. Parmi les autres améliorations, on retrouve des haut-parleurs stéréo, trois microphones et le Bluetooth 5.0. Le Pixel 5 est très léger, avec seulement 150 g et une hauteur de 8.0 mm.

La partie photo ne serait pas révolutionnaire

Les téléphones Pixel sont surtout connus pour leur partie photo. WinFuture affirme que l’appareil photo principal du Pixel 5 est un capteur Sony de 12,2 MP, avec une ouverture de f/1,7 (tout comme le Pixel 4). Cette caméra peut enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 60 images par seconde et 1080p à 240 images par seconde.

Le Pixel 5 aura aussi un capteur ultra grand-angle de 16 MP avec une ouverture f/2,2. Pour les selfies, le téléphone embarque un capteur de 8 MP avec une ouverture de f/2.0 comme le Pixel 4. Celui-ci se trouve dans un petit poinçon en haut à gauche de l’écran.

Google a confirmé que la présentation du Pixel 5 aura bien lieu le 30 septembre, comme l’affirmait le leaker Jon Prosser. Il serait vendu en France au prix de 629 euros, contre 769 euros pour le Pixel 4 l’année dernière.

Source : WinFuture