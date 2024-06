Google Lens arrive sur YouTube, et cela va totalement changer votre façon de faire des recherches

Vous en avez marre de taper des descriptions interminables dans la barre de recherche YouTube pour trouver la vidéo qui vous intéresse ? Et bien, YouTube pourrait bien changer votre façon de chercher du contenu grâce à une nouvelle fonctionnalité utilisant Google Lens, actuellement en test sur Android.

YouTube : la recherche par caméra débarque enfin

Vous êtes en train de jardiner et vous tombez sur une plante que vous ne reconnaissez pas. Plutôt que de taper une description vague comme « plante verte à fleurs violettes », il vous suffirait de sortir votre téléphone, d’ouvrir l’application YouTube et de pointer votre caméra sur la plante. L’algorithme de Google Lens se chargerait alors d’analyser l’image et de vous proposer des vidéos YouTube pertinentes sur cette plante mystérieuse.

C’est exactement ce que propose cette fonctionnalité expérimentale. En plus des résultats vidéo, vous aurez également accès à des résultats de recherche Google classiques, grâce à l’option « Rechercher sur Google ». En clair, vous pourrez non seulement découvrir des tutoriels pour entretenir votre plante inconnue, mais aussi obtenir des informations précises sur son espèce et ses besoins.

À lire : Google Lens devient dermatologue et offre un diagnostic sur vos problèmes de peau avec une simple photo

Mais est-ce que ça marche vraiment ? Pour l’instant, c’est difficile à dire. D’une part, la quantité astronomique de contenu disponible sur YouTube laisse planer un doute sur l’efficacité réelle de la recherche par caméra. D’autre part, il s’agit justement d’un test limité à un petit nombre d’usagers sous Android.

Mais l’idée reste séduisante. Après tout, Google Lens est déjà extrêmement pratique sur smartphones. Sur Android, il s’utilise via une application dédiée. Sur iPhone, Google Lens s’utilise avec l’application Google. Mais ici, plus besoin de descriptions alambiquées : vous filmez, et YouTube s’occupe du reste.

Et ce n’est pas tout ! En plus de Google Lens, YouTube intègre de plus en plus d’intelligence artificielle (IA) dans son application. On retrouve ainsi des fonctionnalités comme la génération de fonds verts virtuels pour les créateurs ou un système de tri des commentaires optimisé par l’IA.

Cette volonté d’innovation est d’autant plus louable que YouTube veille aussi à la sécurité et à la qualité de sa plateforme. Récemment, l’application a renforcé ses restrictions sur le contenu lié aux armes à feu, tout en proposant une nouvelle page de visionnage plus ergonomique. Voir notre article à ce sujet : YouTube pousse les enfants vers des vidéos d’armes à feu et de tueries.

Licence Gratuite Télécharger Google Playstore : (26757804 votes) Appstore : (33031 votes) Internet

Développeur Google LLC Télécharger Google