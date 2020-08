Google Maps : les feux de forêt peuvent désormais être cartographiés

Google a annoncé qu’il mettait à jour son application Google Maps et Search pour fournir des informations détaillées sur la taille, les limites et les lieux des incendies aux États-Unis.

Alors que des incendies s’enchaînent en Californie, les autorités locales et fédérales espèrent pouvoir fournir aux résidents davantage d’informations en temps réel.

Ces informations sont présentées sous forme graphique dans Google Maps, les limites des feux étant représentées en rouge. Les données proviennent de la flotte de satellites GOES de la National Oceanic and Atmospheric Administration, et les systèmes d’analyse de Google Earth les traitent ensuite. Chaque donnée est actualisée une fois par heure.

Les utilisateurs recevront également des avertissements de Google Maps s’ils s’approchent d’un incendie actif et une alerte les orientera vers les dernières informations s’ils explorent une zone à risque.

« Les feux de forêt sont l’une des catastrophes les plus rapides, en fonction du vent et du type de combustible. », a déclaré Ryan Galleher, responsable de programme au sein du groupe de réponse aux crises de Google.

Les incendies de forêt peuvent faire des victimes et d’énormes dommages aux habitations et aux entreprises. En outre, leur nature imprévisible rend difficile l’établissement de plans d’évacuation ainsi que l’affectation d’équipes de pompiers et d’autres ressources.

De toute évidence, il est essentiel de disposer d’informations précises lorsqu’on se retrouve confronté à cette situation d’urgence. Google Maps entend bien aider les populations qui tentent de se mettre en sécurité à pouvoir analyser la situation d’un seul coup d’œil. Ceux-ci pourront voir quelles routes ne sont pas obstruées et d’autres informations plus générales sur la sécurité. On ne sait pas si ces informations pourront également être disponibles sur l’Apple Watch. En effet, Google a récemment réintroduit l’application sur la montre d’Apple.

Une disponibilité à l’échelle mondiale ?

On ne sait pas encore si Google compte proposer cette fonctionnalité à l’échelle mondiale. On peut cependant se douter que si les premiers retours aux Etats-Unis sont positifs, Google pourrait envisager de la rendre disponible pour tous, car les incendies ne se produisent pas qu’outre-Atlantique.

