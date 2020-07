Google Maps ajoute les feux rouges à sa navigation Android

Crédit : Google Maps / GalaxieMedia / Auriane Polge

Google Maps n’est pas qu’une application de GPS, loin de là. Les fonctionnalités de l’application sont nombreuses. Elle peut par exemple vous conseiller le meilleur plat à choisir au restaurant. De plus, elle est aussi capable d’afficher les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez réserver une table à n’importe quel restaurant et passer commande pour une livraison à domicile directement sur l’application. Google fait de son mieux pour soutenir les restaurateurs en difficulté à cause de la crise sanitaire. Vous avez désormais la possibilité de faire un don ou d’acheter une carte cadeau depuis l’interface.

Google Maps se rapproche d’Apple Plans

Le géant américain travaille même sur une fonctionnalité permettant d’associer les vélos, motos et voitures aux transports publics. C’est pratique pour planifier un trajet en ville. Ces fonctionnalités sont toutes innovantes. Il y en a cependant une qui est attendue de longue date par les utilisateurs se servant régulièrement de Google Maps pour la navigation en ville.

Cette fonctionnalité très pratique est l’ajout des feux rouges sur la carte. Elle est disponible sur l’application Apple Plans depuis le lancement d’iOS il y a maintenant 13 ans. Il était donc grand temps que Google se penche sur la question. Comme l’a rapporté Droid Life, « Google semble avoir ajouté des feux de circulation à Maps et les afficherait à la fois pendant la navigation GPS et en dehors ». Cela vous permettrait de choisir votre itinéraire et le modifier en cours de route en fonction de la position des feux de signalisation si vous êtes pressé.

Apparemment, la mise à jour de Google Maps n’a pas été déployée à grande échelle, même aux États-Unis. Nos confrères de Droid Life ne l’ont pas reçue alors qu’ils ont une version de l’application plus récente que celle du lecteur qui s’est rendu compte de la nouveauté. Il est très fortement probable que Google soit en train de peaufiner la nouvelle fonctionnalité avant de la déployer mondialement, ou du moins pour davantage d’utilisateurs.

Source : SlashGear