Google Maps rafraîchit son design : découvrez les nouvelles épingles et couleurs

Google Maps, l’outil de navigation que nous utilisons tous au quotidien, ne cesse de se réinventer. Après avoir simplifié la barre inférieure sur mobile la semaine dernière, l’application déploie une nouvelle mise à jour qui redessine ses fameuses épingles et introduit des couleurs rafraîchies.

Un design d’épingles revisité

Fini l’épingle classique à la pointe acérée que nous connaissions tous. Place désormais à une forme plus arrondie et compacte avec un fond blanc épuré. Au centre de cette nouvelle épingle, on retrouve une icône circulaire représentant la catégorie correspondante, créant ainsi une harmonie visuelle avec d’autres symboles déjà présents sur la plateforme comme les étoiles, les drapeaux et les cœurs.

Ce changement n’est pas simplement esthétique. En optant pour des épingles plus petites et discrètes, Google Maps cherche à offrir une carte plus claire et moins encombrée. Dans les faits cette approche plus minimaliste devrait permettre d’afficher davantage d’informations sur une même vue.

Des couleurs rafraîchies pour une meilleure lisibilité

Au-delà de la forme, certaines épingles voient également leurs couleurs mises à jour. Par exemple, les musées, autrefois identifiés par une teinte turquoise, arborent désormais un violet plus prononcé. D’autres ajustements sont plus subtils, comme l’icône du zoo qui adopte une nuance légèrement plus claire. Ces modifications chromatiques s’étendent également aux textes.

Ces choix de couleurs ne sont pas anodins puisqu’ils visent à distinguer plus clairement les différentes catégories de lieux et à faciliter leur identification rapide sur la carte. Un petit détail qui, au quotidien, peut faire une grande différence dans notre façon d’utiliser l’application.

Ces changements sont déployés sur Android, iOS et la version web.