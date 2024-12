Google Maps va, comme Waze, vous prévenir de la présence de forces de l’ordre

Google Maps et Waze collaborent pour partager leurs fonctionnalités et notamment le fameux système d’alerte en cas d’incident de Waze.

Lorsque l’on prend le volant, l’un des premiers réflexes d’un automobiliste (en dehors de mettre sa ceinture) est de lancer son application de navigation GPS. Et souvent, il s’agit de Google Maps ou de Waze. Ces 2 applications sont au coude à coude en termes de popularité.

Là où Waze commence à perdre du terrain avec ses bugs et ses trajets optimisés qui transforment les villages de France en cauchemar routier, Google Maps prend le dessus et devient de plus en plus populaire.

Les deux applications permettent de calculer le meilleur itinéraire, de vous guider, de vous indiquer les points d’intérêt à proximité, etc. Mais il y a une fonctionnalité particulière de Waze que Google Maps ne possède pas (ou pas encore), c’est la signalisation des incidents.

Ce système se base sur les signalements de la communauté de Waze, informant les autres automobilistes d’un accident, d’un danger sur la route, une déviation, une rue bloquée et des forces de l’ordre à proximité.

Des notifications d’incidents sont en phase de test sur Google Maps

Mais il semblerait que les 2 services de navigation collaborent et partagent leurs fonctionnalités et notamment le fameux système de signalisation des incidents. En effet, certains conducteurs ont fait part d’une nouveauté en cours de test. Les utilisateurs de Google Maps n’ont, pour l’instant, pas la possibilité de signaler des incidents sur leur trajet, en revanche, ils peuvent recevoir des notifications les informant, par exemple, de la présence de force de l’ordre ou d’un accident sur l’itinéraire. Précision importante : chaque alerte est mentionnée comme provenant de Waze.

Cette nouveauté, avec en prime un compteur de vitesse plus précis, avait déjà été évoquée au moins d’août, lors d’une mise à jour de Google Maps sur CarPlay, réservant cette fonctionnalité aux utilisateurs iOS. Elle devrait se déployer prochainement si les retours des tests sont concluants.