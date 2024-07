Google Maps vous montre Paris comme vous ne l’avez jamais vu grâce à la réalité augmentée

© Envato

Google Maps affiche les stations de transport en commun subissant un problème d’accessibilité depuis peu afin de faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite. La fonctionnalité est disponible seulement dans quelques grandes villes du monde, dont Paris.

Les amateurs de Google Maps résidant ou de passage dans la capitale peuvent découvrir une autre nouveauté dès à présent. L’application peut vous emmener à la découverte de Paris et de son histoire en réalité augmentée.

Google Maps vous fait visiter le Paris du XXe siècle en réalité augmentée

Alors que la capitale française vibre au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024, Google Maps en profite pour se perfectionner. Vous pouvez vivre une nouvelle expérience de réalité augmentée grâce à l’application.

Au moment de rechercher un lieu dans Google Maps compatible avec la réalité augmentée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Expérience RA » et lever votre smartphone pour l’afficher depuis Lens dans Maps. Le procédé fonctionne même si vous n’êtes pas physiquement à l’endroit choisi grâce à Street View.

Les nouvelles expériences de réalité augmentée ajoutées par Google permettent de voir des infrastructures comme La Bastille ou Notre-Dame sous un nouvel angle. Des fiches informatives s’affichent afin de vous en apprendre plus sur ces lieux. Évidemment, la tour Eiffel aussi offre une expérience en réalité augmentée conçue par Google Arts & Culture et Ubisoft.

© Google

La RA de Lens dans Maps vous permet aussi de retourner dans le Paris des années 1900 et de découvrir des concepts architecturaux de la tour Eiffel ou de voir les pavillons de l’Exposition Universelle qui ont justement accueilli des épreuves des Jeux Olympiques.

À lire > Google Maps : découvrez les astuces indispensables pour mieux utiliser l’application GPS

« Plus tard dans l’été, vous pourrez remonter encore plus loin dans le temps et découvrir des décors en RA historiquement exacts du Paris du XVIIIe siècle. Visitez la cathédrale Notre-Dame et ses environs tels qu’ils existaient en 1789, explorez une reconstitution en 3D de la Bastille Saint-Antoine avant la Révolution française », promet Google sur son blog.