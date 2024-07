Waze transforme nos villages en cauchemar routier, les habitants en ont assez !

Waze, une application parfois trompeuse © DR

L’application de navigation Waze a pris une place prépondérante dans les trajets quotidiens des automobilistes. Toutefois, alors qu’elle promet des itinéraires optimisés, elle entraîne parfois ses usagers dans des situations déconcertantes, en particulier dans les zones rurales. Le cas de Philippe, coincé sur une petite route des Pyrénées, en est une illustration emblématique, comme le rapporte le JDD.

Waze, ou le piège des raccourcis

Le 14 juillet dernier, Philippe s’est retrouvé piégé sur une route étroite du massif de Tabe, à la recherche d’un itinéraire alternatif pour contourner la nationale bloquée par le passage du Tour de France. Loin de la connectivité urbaine, il s’est retrouvé sans réseau et sans solutions. « Je me suis retrouvé coincé, avec une file de véhicules sans fin, comme à la porte d’Orléans », raconte-t-il à nos confrères, frustré par la situation. Sans réseau téléphonique ni accès à la 3G, Philippe n’avait aucun moyen de vérifier sa position ou de se réorienter.

L’un des principaux reproches adressés à Waze est son incapacité à prendre en compte certains facteurs, tels que la taille des véhicules, ou l’expérience des conducteurs. Des camping-cars encombrants et des conducteurs peu habitués aux routes de montagne aggravent le problème. « Waze ne calcule pas le gabarit des véhicules », déplore Philippe. « C’est rempli de 4×4 et gros SUV, et je vous passe les camping-cars… Le gabarit des véhicules, Waze ne le calcule pas ! » dit-il. De plus, l’algorithme de l’application ne parvient pas toujours à anticiper les difficultés causées par des routes étroites ou sinueuses.

Des conséquences pour les communautés locales

L’impact de Waze ne se limite pas aux automobilistes. Les communautés rurales, situées à proximité des grands axes, ressentent également les effets indésirables de l’application. Les petites routes de campagne, auparavant tranquilles, se retrouvent transformées en raccourcis pour les automobilistes pressés, perturbant la quiétude des villages.

L’« effet Waze » crée ainsi des tensions, poussant les habitants à chercher des solutions pour détourner le flux incessant de véhicules. Mais les échanges avec Waze sont extrêmement limités, l’entreprise se montrant peu réactive aux préoccupations des locaux.

Un outil indispensable, mais imparfait

Malgré ses défaillances, Waze demeure un outil prisé des automobilistes, notamment face à Google Maps. Lucas, commercial dans l’agroalimentaire, reconnaît les avantages de l’application tout en pointant ses limites : « Les raccourcis proposés sont parfois des fausses bonnes idées, économisant quelques minutes au prix de trajets plus compliqués ». Les intempéries, l’état des routes ou encore les travaux imprévus ne sont pas toujours pris en compte, compliquant la vie des conducteurs.

Ce phénomène a conduit certains à réévaluer leur dépendance à l’application. Claire a, par exemple, décidé de se passer de Waze, préférant préparer ses trajets avec une carte Michelin. Elle admet que ses itinéraires sont peut-être moins optimisés, mais elle en tire une satisfaction personnelle et un sentiment de maîtrise.

D’autres, comme Margaux, adoptent une approche plus nuancée. Elle utilise Waze pour bénéficier des informations en temps réel, tout en prenant soin d’étudier son parcours à l’avance. Cette démarche lui permet de garder le contrôle de son trajet tout en restant connectée.

