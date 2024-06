Google Messages n’affiche plus les brouillons comme avant (et c’est très agaçant)

Suite à la dernière mise à jour, Google Messages a introduit un changement étonnant. Les conversations avec des brouillons en cours s’affichent toujours en haut de la liste mais la mention “brouillon” n’apparaît plus.

© Envato

Google Messages est devenu une application de communication très populaire. Elle permet notamment aux utilisateurs Android de converser via le protocole RCS et ses fonctionnalités de chat pratiques. Ces dernières semaines, plusieurs anomalies ont toutefois été constatées sur la célèbre messagerie. Après le bug déformant les images envoyées par les iPhone et les messages RCS non-déchiffrés, c’est au tour de l’affichage des brouillons de nous laisser pantois.

Lorsque vous laissez la rédaction d’un brouillon en suspens sur Google Messages, la conversation associée s’affiche en haut de la liste des différentes discussions. La mention “brouillon” apparaît en outre distinctement afin de rappeler aux utilisateurs qu’un texte non achevé les attend.

Or depuis la dernière mise à jour de l’application (version 20240521_00_RC01), les conversations avec des brouillons associés s’affichent certes toujours en haut mais sans la mention “brouillon”. A la place, on voit seulement le dernier message reçu ou envoyé, accompagné d’un indicateur de temps qui correspond au… brouillon.

Google Messages : bug ou choix délibéré ?

En faisant un saut sur l’application, j’ai constaté que le changement était bien effectif. J’ai toutefois peine à croire qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité. Et pour cause, la disparition de la mention “brouillon” n’améliore en rien l’expérience utilisateur. Pire, elle la détériore en rajoutant de la confusion. Il devient en effet beaucoup plus difficile de savoir où se trouvent les messages en cours de rédaction lorsqu’on survole la liste.

Il s’agirait plutôt d’un bug qui sera corrigé dans un prochain patch. Pour le moment, on ne peut toutefois que supputer et attendre une communication de Google ou une nouvelle mise à jour pour en avoir le cœur net. Dans le reste de l’actualité liée à l’application, nous avons appris récemment que les rappels d’anniversaire seraient sur le point de revenir. Un flag a été repéré dans une version récente de la messagerie, attestant du retour imminent de la fonctionnalité.