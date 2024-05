Google Messages : un gros bug déforme les images envoyées par les iPhone

Plusieurs utilisateurs de Google Messages sont confrontés à un bug agaçant. Les GIF envoyés par des iPhone se transforment en images fixes déformées avec des pixels manquants. Le bug a été observé sur des Pixel, des Samsung et sur d’autres téléphones Android.

© Envato

Des nouveautés notables sont en préparation du côté de Google Messages comme un outil d’édition des messages déjà envoyés. Mais en attendant, l’application fait des siennes chez certains utilisateurs. Après l’afflux de messages RCS encore chiffrés, un autre problème a été signalé tout récemment par une partie de la communauté. Les GIF envoyés depuis des iPhone se transforment étrangement en images fixes déformées avec des pixels manquants.

Les témoignages se sont multipliés ces dernières semaines. Sur Reddit, plusieurs usagers ont dénoncé le souci qui se matérialise notamment sur les smartphones Android comme les Samsung Galaxy et les Pixel. Les GIFS bugués ont invariablement été envoyés par des iPhone via MMS, le RCS n’étant pas encore pris en charge par iOS. Toutes les conversations iOS-Android ne sont toutefois pas affectées par ce bug dont l’origine reste encore floue.

Dès lors, que faire si vous êtes touché par ce problème ? Dans l’attente d’un correctif digne de ce nom, la communauté a partagé quelques astuces. L’une d’entre elles consiste à désactiver une fonctionnalité permettant d’accélérer l’envoi des clichés. Pour ce faire :

Ouvrez Google Messages.

Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

Appuyez sur Paramètres de l’application Messages .

. Désactivez l’option Envoyer les photos plus rapidement.

Cette solution a fonctionné chez certains utilisateurs mais a été inefficace chez d’autres. “Malheureusement, ce paramètre était déjà désactivé chez moi”, peste un usager sur le fil Reddit qui centralise les témoignages. L’autre solution de dépannage est plus engageante. Elle consiste à faire une réinitialisation d’usine. Si vous ne souhaitez pas en arriver là, il est toujours possible de patienter jusqu’à la publication d’un correctif ; et accepter en attendant de recevoir des GIF bugués.