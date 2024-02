Google Messages : vous allez pouvoir éditer les messages envoyés, voici comment

Google Messages continue de peaufiner sa future fonctionnalité d’édition. Il sera visiblement possible de modifier un message 30 minutes après son envoi. Pour le moment, la fonctionnalité est toujours au stade expérimental.

© Envato

Cela arrive fréquemment. Vous envoyez un message précipitamment et vous remarquez après coup que celui-ci comporte une grossière erreur. Sur certaines applications comme WhatsApp, vous pourrez heureusement éditer votre message après l’envoi. Une telle fonctionnalité manque toutefois à l’appel sur Google Messages. Du moins pour le moment. En décembre dernier, The SpAndroid avait découvert des indices indiquant que l’application serait bientôt dotée d’un outil d’édition.

Notre informateur confirme ce vendredi que le chantier avance bien. La fonctionnalité se cache derrière des flags (fonctionnalités expérimentales) dans la dernière version bêta de l’application. Une fois activée, elle peut être actionnée en maintenant votre doigt appuyé sur le message à modifier.

Une icône en forme de crayon apparaîtra. En cliquant dessus, le message à éditer s’ouvrira dans le champ de saisie, vous permettant de procéder à la modification. Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur le bouton “Envoyer”.

Google Messages va vous permettre de modifier les messages déjà envoyés

TheSpAndroid a également remarqué qu’il y aura un délai à ne pas dépasser. Vous pourrez modifier les messages seulement au cours des 30 minutes suivant l’envoi. C’est légèrement plus que sur WhatsApp qui autorise les modifications pendant 15 minutes.

Le leaker précise toutefois que le développement de l’outil n’est pas encore terminé. Pour le moment, le destinataire doit notamment avoir activé le flag pour voir le message édité. Autrement, il verra les modifications dans des messages séparés.

A lire > Gemini va renforcer Google Messages, voici ce qui va changer pour vous

Licence Gratuite Télécharger Google Messages Playstore : (12274201 votes) Internet, Communication

Développeur Google LLC Télécharger Google Messages

L’expert estime que cette fonctionnalité très attendue devrait être déployée en version bêta d’ici la fin du mois ou en mars. En attendant, il est possible de profiter des dernières nouveautés introduites dans l’application. En l’occurrence, certains utilisateurs peuvent désormais actionner des animations secrètes. Ces dernières se lancent lorsque vous écrivez certaines formules comme “Je t’aime” ou “Ca me me paraît bien”.