Google Messages vous bannira de ces conversations si vous désactivez le RCS

Google Messages est devenu une alternative de choix aux autres applications de communication. C’est surtout grâce à la prise en charge du protocole RCS. Pour rappel, celui-ci permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités de chat incontournables comme les indicateurs de saisie, les confirmations de lecture, les transferts en bonne qualité, le chiffrement de bout en bout ou encore la possibilité de participer à des conversations de groupe RCS.

Jusqu’alors, si vous désactivez les chats RCS, vous n’êtes pas supprimé des discussions collectives. Ces dernières basculent toutefois en mode SMS/MMS, vous faisant perdre l’accès aux fonctionnalités susmentionnées mais aussi aux réactions émoji et aux sondages. En explorant les entrailles de la dernière version bêta de l’application, AssembleDebug a fait une trouvaille intéressante : un message d’avertissement destiné aux personnes qui désactivent les chats RCS.

Google Messages : sans RCS, plus de conversations de groupe !

Celui-ci liste les fonctionnalités qui ne seront plus disponibles en cas de désactivation, à savoir notamment les transferts de photos et de vidéos en haute qualité, les indicateurs de saisie, les confirmations de lecture, l’utilisation du WiFi ou des données mobiles ou encore les conversations avec Gemini. Le message indique aussi formellement que vous serez supprimé de toutes les conversation de groupe RCS après 30 jours.

Autrement dit, si vous ne réactivez pas les chats RCS pendant un mois, vous serez banni des conversations de groupe. On imagine qu’il sera possible d’être réintégré facilement dès que vous réactiverez les chats RCS. Pour le moment, le message d’alerte surgit uniquement dans la version bêta de Google Messages. On ignore quand il sera intégré sur la version stable.

Pour information, désactiver les chats RCS permet de faciliter les migrations entre deux téléphones. Si vous ne vous exécutez pas avant de changer et que le RCS n’est pas encore activé sur le nouvel appareil, les messages RCS risquent d’être envoyés sur l’ancien modèle. D’où l’intérêt de le désactiver en passant par cette page dédiée ou en retournant dans les paramètres de l’application sur votre ancien portable.