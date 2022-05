Google Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : quelles différences ?

Le Google Pixel 6A fraîchement annoncé et le nouvel iPhone SE disposent chacun des derniers processeurs de Google et d’Apple, mais il existe de nombreuses différences. Lequel faudra-t-il choisir entre les deux ? Comparatif.

Pixel 6a vs iPhone SE 5G © Google, Apple, Tom’s Guide FR

Vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone à petit prix ? Google et Apple ont de nouvelles options parmi lesquelles choisir : le Google Pixel 6a à 459 € et l’iPhone SE 2022 à 529 €. Une différence de prix de 70 € donc.

Le nouveau téléphone de Google sera lancé en juillet, avec un bon nombre des meilleurs attributs du Pixel 6, notamment son design bicolore, sa puce Tensor et ses fonctionnalités en photographie. En revanche, le Pixel 6a a un écran plus petit et ne se recharge pas sans fil. L’iPhone SE d’Apple quant à lui a fait ses débuts en mars et possède le même processeur qui alimente l’iPhone 13. Cependant, il est emballé dans le corps de l’iPhone 8, âgé de 4 ans.

Nous en apprendrons plus sur la façon dont le Pixel 6a se comporte une fois que nous aurons eu la chance de l’essayer. Mais dans l’attente, voici comment le prochain Pixel se compare à au nouvel iPhone SE sur la base de ce que nous savons jusqu’à présent.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : 128 Go contre 64 Go

L’un des principaux avantages du Pixel 6a par rapport à l’iPhone SE est sa capacité de stockage. Le nouveau téléphone de Google sera disponible en 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone SE le moins cher ne dispose que de 64 Go d’espace (il est toutefois disponible en 128 Go à 579 € ou en 256 Go à 699 €). Aucun des deux téléphones ne prennent en charge les cartes microSD, il faudra donc bien choisir.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : un écran beaucoup plus grand pour le smartphone de Google

L’une des plus grandes différences entre le Pixel 6a et l’iPhone SE est leur taille. Le nouveau téléphone de Google a un écran de 6,1 pouces, ce qui en fait à peu près la même taille que l’iPhone 13. L’iPhone SE est presque identique à l’iPhone 8 avec ses 4,7 pouces.

Pixel 6a © Google

Mais ce n’est pas qu’une question de taille. Le Pixel 6a a un design plus moderne, avec un écran presque sans bordure et un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Certaines personnes pourraient préférer cette esthétique plus récente à l’aspect rétro de l’iPhone SE. Le téléphone de Google dispose également d’un panneau d’affichage OLED, qui offre généralement des couleurs et un contraste plus agréable que les écrans LCD comme celui que l’on trouve sur l’iPhone SE.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : peu de différences en termes de performance

Les deux téléphones sont alimentés par les derniers processeurs de leurs fabricants. L’iPhone SE intègre l’A15 Bionic d’Apple, tandis que le Pixel 6a sera équipé de la puce Tensor de Google, le premier processeur mobile interne de l’entreprise.

iPhone SE 5G © Tom’s Guide FR

Dans les deux cas, vous obtiendrez des performances rapides et des fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur les téléphones fabriqués par d’autres sociétés. La puce Tensor de Google, par exemple, profite de fonctionnalités de photographie spécifiques aux Pixel (comme la gomme magique ou Real Tone). L’iPhone SE, quant à lui, possède certaines fonctionnalités iOS qui ne sont pas disponibles sur les anciens iPhone dotés de processeurs vieillissants, comme les styles photographiques et l’audio spatial dans FaceTime.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : quid de la partie photo ?

Théoriquement, le nouveau téléphone de Google devrait offrir plus de flexibilité lors de la prise de photos grâce à son capteur photo ultra-large. L’appareil photo à objectif unique de l’iPhone SE fonctionne bien, mais son absence d’objectif ultra-large signifie que votre champ de vision sera bien plus limité que celui du Pixel 6a.

Le téléphone de Google possède un appareil photo principal de 12,2 mégapixels avec une ouverture de f/1,7 et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture de f/2,2. L’iPhone SE dispose d’un appareil photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8. Le terme mégapixels fait référence à la résolution du capteur de l’appareil photo, tandis que l’ouverture décrit la taille de l’ouverture d’un appareil photo pour laisser entrer la lumière, deux facteurs importants pour déterminer la qualité de l’image.

iPhone SE © Apple

Il est toutefois difficile aujourd’hui de faire des prédictions sur la qualité des photos en se basant uniquement sur les spécifications. Les algorithmes de traitement d’image jouent également un rôle énorme. Réponse définitive à la sortie du Pixel 6a.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : batterie et autonomie, qui sera le meilleur ?

Google affirme que le Pixel 6a devrait tenir plus de 24 heures avec une seule charge, tandis qu’Apple affirme que l’iPhone SE dure jusqu’à 15 heures lors de la lecture de vidéos. Dans notre test, nous avions remarqué que l’iPhone SE n’avait aucun problème à passer une journée complète avec une seule charge. Nous verrons donc si le Pixel 6A sera à la hauteur des affirmations de Google.

Les deux téléphones prennent en charge la charge rapide filaire, bien que vous deviez acheter un adaptateur secteur séparément. Mais contrairement à l’iPhone SE, vous ne pourrez pas charger le Pixel 6a sans fil. C’est l’un des rares compromis que Google a fait pour proposer un tarif compétitif.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : IP67 et compatibles 5G

Les deux téléphones sont classés pour la résistance à l’eau en IP67, ce qui signifie qu’ils devraient pouvoir résister à une immersion dans jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes, selon le site Web d’Apple. Les deux téléphones prennent également en charge la 5G.

Pixel 6a vs iPhone SE 2022 : lequel choisir ?

Google et Apple adoptent des approches similaires pour leurs téléphones. Le Pixel 6a est essentiellement un Pixel 6 plus petit et moins cher, tandis que l’iPhone SE convient mieux à ceux qui préfèrent les modèles d’iPhone classiques, avec des écrans plus petits. Lequel vous convient le mieux ? Tout dépendra en grande partie de votre préférence pour iOS ou Android. Sinon, les principaux facteurs à prendre en compte seront la taille de l’écran, la qualité de l’appareil photo et la durée de vie de la batterie, ce que nous verrons lors de notre test du Pixel 6a.

