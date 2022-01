iPhone SE 2022 © TenTechReview, xleaks7, Apple

Comme nous vous l’avions indiqué en décembre dernier, la troisième génération de l’iPhone SE devrait arriver au premier trimestre 2022 avec la 5G et Touch ID. Aux dernières nouvelles, le nouveau smartphone milieu de gamme d’Apple devrait s’appeler iPhone SE+ 5G.

Si vous êtes à la recherche d’un iPhone bon marché, notre comparaison iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020 est là pour vous aider à différencier les deux modèles, sachant que les performances de l’iPhone SE 2022 ne sont basées que sur des rumeurs et autres suppositions. Apple devrait dévoiler le nouvel iPhone lors du prochain événement Apple, avec un lancement en mars ou en avril, selon les dernières rumeurs.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : quelle différence de prix ?

Selon le forum chinois Weibo, l’iPhone SE 2022 pourrait bien être proposé au prix de 3 499 yuans, soit 485 € environ. Un prix situé aux alentours des 500 € nous semble plus ou moins crédible : après tout, l’iPhone SE 2020, qui est toujours proposé officiellement par Apple, coûte 489 € en 64 Go. On s’attend toutefois à ce qu’Apple augmente la facture d’une cinquantaine d’euros au moins, vu que le nouveau modèle est supposé être livré avec une puce 5G.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : quelles différences en termes de design ?

Selon l’analyste Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg, Apple s’oriente plutôt vers une taille d’écran de 5,7 pouces pour son iPhone SE 2022. Il pourrait en outre bénéficier d’un poinçon qui remplacerait l’encoche pour la caméra frontale.

Ce design, moins compact qu’à l’accoutumée, pourrait bien avoir été choisi suite à l’abandon de la déclinaison « mini » de la gamme. Pour illustrer, on se souvient des ventes catastrophiques de l’iPhone 12 mini et de l’arrêt prématuré de sa production.

iPhone SE 2022 design © TenTechReview/xleaks7

D’autres analystes pensent qu’Apple va s’orienter sur un design plus proche de l’iPhone XR, en 6,1″ donc, avec des bords arrondis. Après tout, le design « réchauffé » de l’iPhone SE 2020 se basait entièrement sur la coque alu de l’iPhone 8. Apple pourrait donc bien reprendre sa politique du moindre effort qu’elle entretenait déjà avec ce modèle, histoire de faire quelques économies par-ci ou par là et tout en pouvant justifier un prix aussi bas.

Mais pour l’instant, la seule chose qui est quasiment certaine, c’est que l’iPhone SE 3 devrait continuer à profiter d’un bouton dédié au Touch ID. Cela vous permettra de déverrouiller facilement votre smartphone avec le doigt, tout en portant un masque par exemple. Face ID rend cela impossible sur d’autres iPhone : rappelons que même l’iPhone 13 a fait l’impasse sur cette technologie de déverrouillage.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : l’un profitera de la 5G, l’autre non

C’est un secret de polichinelle : la principale raison de passer de l’iPhone SE 2020 à l’iPhone SE 3 résidera dans sa prise en charge de la 5G. Grâce à la 5G, le nouveau modèle profitera de téléchargements plus rapides, d’une navigation plus fluide et d’une latence plus faible en streaming ou en jeu vidéo. Même s’il vous faudra bien évidemment le forfait 5G qui va avec. À ce sujet, retrouvez notre sélection des meilleures offres de forfaits mobiles du moment.

Dans des termes plus techniques, l’iPhone SE 3 devrait, grâce à une puce modem X60 de Qualcomm, prendre en charge la 5G Sub-6 GHz, comme les iPhone 12. Cette technologie offre des vitesses plus rapides que le LTE, avec une portée également plus importante. Elle reste toutefois plus lente que le mmWave.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : la puissance de l’iPhone 13 contre celle de l’iPhone 11

Vous l’aurez compris : selon les dernières rumeurs, l’iPhone SE 3 ne sera pas équipé de la puce A14 Bionic comme tout le monde le pensait, mais bien de la puce A15 Bionic, celle qui équipe actuellement les iPhone 13 (et l’iPad mini 6, au passage).

Comparativement, l’iPhone SE 2020 profite de la puce A13 Bionic, celle des iPhone 11. Si cela se confirme, cela signifie que l’iPhone SE 3 sera de loin le smartphone le plus rapide d’Apple dans cette gamme de prix. Voici un benchmark 3DMark Wild Life, pour se donner une petite idée.

Benchmarks iPhone © 3DMark Wild Life

Pour rappel, la puce A15 embarque 15 milliards de transistors (contre 12,5 pour l’A13), ainsi qu’un moteur neuronal à 16 cœurs, capable d’effectuer 15,8 milliards d’opérations par seconde. Autrement dit, le nouvel iPhone SE 2022 devrait être significativement plus puissant que son prédécesseur.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : quelles différences pour la partie photo ?

Plusieurs sources s’accordent à dire que l’iPhone SE 3 devrait à nouveau disposer d’une seule caméra à l’arrière, — toujours en 12 mégapixels, bien sûr — ce qui serait bien dommage. Nous aimerions bien voir l’ajout d’un second capteur ultra-large, même si tous les bruits de couloir vont dans le sens opposé.

Vous vous en doutez probablement, mais il y a de fortes chances pour que le mode Cinématique ne se retrouve pas sur l’iPhone SE 2022. D’une part parce qu’il faut deux objectifs pour que l’effet de mise au point fonctionne, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un véritable argument commercial pour Apple, qui va continuer de vendre l’iPhone 13 et ses déclinaisons.

Le succès de la partie photo reposera donc en grande partie sur les muscles de l’A15 Bionic et surtout, des capacités du Neural Engine. À la vue des prouesses de l’A15 Bionic sur l’iPhone 13, le nouvel iPhone SE pourrait bien profiter d‘un véritable mode Nuit et donc, de faire de meilleures photos en basse lumière.

Il pourrait également enregistrer des vidéos en Dolby Vision HDR, comme l’iPhone 12 Pro Max par exemple ; et peut-être, profiter des styles photographiques, qui permettent de modifier des photos à la volée avec des paramètres comme Contraste intense, Vif, Chaud ou Froid.

iPhone SE 3 vs iPhone SE 2020 : qui aura la meilleure batterie ?

Difficile de se projeter sur l’autonomie du nouvel iPhone SE, même si nous savons d’ores et déjà que la puce A15 Bionic est tout simplement moins énergivore que la puce A13, qui équipe le modèle actuel. Vu qu’il utilisera probablement la coque de l’iPhone XR, Apple pourrait bien intégrer une plus grosse batterie au nouvel iPhone SE. Rappelons que l’iPhone SE 2020 ne profite que d’une maigre batterie de 1 821 mAh.

Pour vous donner une idée, la batterie de l’iPhone 13 fait 3 227 mAh, celui de l’iPhone XR fait 2 942 mAh et à pur titre de comparaison, celle du Samsung Galaxy S20 FE fait 4500 mAh.

Selon Apple (et un benchmark monté par 9to5Mac), l’iPhone SE 2020 tient environ 13 heures en lecture de vidéo, contre 17 heures pour l’iPhone 11 et 16 heures pour l’iPhone XR. Dans les faits, l’iPhone SE 2020 tient environ 5 heures en utilisation polyvalente. Espérons que son successeur fasse mieux sur ce point-là.

Autonomie des différents iPhone en lecture de vidéo © 9to5Mac

Nous ne savons pas si le nouvel iPhone SE 3 offrira la recharge sans fil MagSafe, mais comme les autres iPhone, nous ne pensons pas qu’Apple inclura un chargeur dans la boîte.

Pour conclure

Dans les faits, nous pensons que les plus grandes différences entre l’iPhone SE 2022 et l’iPhone SE 2020 se joueront sur la connectivité 5G et la puissance (notamment grâce à la puce A15 Bionic d’Apple). Mais cette puce permettra aussi de faire de meilleures photos et vidéos et peut-être, de profiter d’une meilleure autonomie.

À côté de ça, nous espérons voir d’autres améliorations (un écran en 90 Hz, deux capteurs photo pour profiter du mode Cinématique, etc.). Seul l’avenir nous le dira. Pour rappel, l’iPhone SE 2022 est supposé arriver au premier trimestre 2022.