USB 4 : tout savoir sur la nouvelle norme qui arrive

L’USB 4 arrive dans moins d’un an. Bande passante, rétrocompatibilité, recharge, spécificités, on fait le point sur la technologie qui devrait rapidement s’imposer comme le standard pour le transfert de données et le rechargement.

Contrairement à d’autres technologies émergentes telles que la 5G ou le Wi-Fi 6, on entend peu parler de l’USB 4 ou USB4. Pourtant, le nouveau standard ne devrait plus tarder à équiper nos smartphones et nos ordinateurs. L’USB Promoter Group a récemment annoncé le remplaçant de l’USB 3.2 qui devrait faire ses premiers pas en fin d’année ou au début d’année prochaine. L’occasion de faire un point sur ce que va apporter l’USB4.

Le principal bénéfice de l’USB4 se situe au niveau de la vitesse et de la bande passante. Le nouveau standard dispose d’un débit théorique allant jusqu’à 40 Gbit/s, soit le double de l’USB 3.2, et autant que Thunderbolt 3. La bande passante maximum dépend bien sûr de l’appareil avec lequel on utilise le câble. Selon son implémentation, l’USB 4 est également compatible avec le Thunderbolt 3.

Les câbles USB fonctionnent sur deux canaux pour envoyer et recevoir des données, mais certains appareils pourront utiliser les deux voies dans le même sens, notamment avec le protocole DisplayPort. En « alternate mode » ou mode alternatif, le débit peut être doublé pour atteindre 80 Gbit/s, suffisamment pour alimenter un écran avec un flux vidéo en 8K HDR.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

L’USB4 est rétrocompatible et propose une gestion dynamique de la bande passante

L’USB4 se base essentiellement sur la génération précédente avec une plus grande bande passante et les spécificités du Thunderbolt 3. Il offre en effet une meilleure gestion des débits lorsqu’on l’utilise avec plusieurs flux simultanément. Dans le cas d’un flux vidéo et d’un flux de données, il est en mesure de réserver automatiquement le débit nécessaire à la vidéo, et d’allouer le reste au transfert de fichier.

Enfin, la version 4 conserve le connecteur Type-C, et sera donc rétrocompatible avec l’USB 3.1 et 3.2. En ce qui concerne la recharge rapide, contrairement à la génération précédente, tous les connecteurs USB 4 supportent l’USB Power Delivery pour offrir jusqu’à 100 W.

Le Parlement européen vote en faveur d’un vrai chargeur universel, Apple compris

Source : Tom’s Hardware