Google Pixel : ces nouvelles sonneries vont vous aider à être moins stressé

Google a dévoilé ses nouveaux smartphones Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold lors de sa keynote du 13 août dernier. Nul doute que les amateurs d’innovations et des produits du géant de la tech ont déjà précommandé le modèle de leur choix.

Même si Google va arrêter de produire certains anciens modèles Pixel suite au lancement de ces nouveaux smartphones, il n’oublie pas de gâter tous ses utilisateurs. Une nouveauté du Pixel 9 vient d’arriver sur une grande majorité de Pixel.

Google lance une collection de sonneries sur Pixel spécialement pour vous détendre

Google dévoilait la nouvelle collection Sound Matters dédiée au Pixel 9. Il s’agit d’un ensemble de sons pour les sonneries et les notifications composés de chants d’oiseaux, considérés comme bénéfiques pour notre bien-être mental et émotionnel, d’après une étude publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Les sonorités ne sont pas créées artificiellement : elles ont été enregistrées à l’aube dans les régions reculées et sauvages du Botswana et du Zimbabwe en fin d’année 2023, lors de la saison des pluies. Google tenait aussi à intégrer ces sons composés de chants d’oiseaux, car ces derniers sont un indicateur vital de la santé de nos écosystèmes. Le nom « Sound Matters » a donc un double sens.

Google annonce que tous les possesseurs de Pixel 4 à 9 peuvent profiter de la collection Sound Matters. Vous pouvez mettre à jour votre smartphone dès maintenant pouvoir si Sound Matters est déjà disponible pour vous. Voici les différents sons disponibles :

Sonnerie :

Cape Turtle Dove

Botswana Bushveld

Limpopo Riverbed

Zimbabwe Savannah

Arrow-Marked Babbler

Water Thick-Knee

Alarme :

Limpopo Savannah

Botswana Bushveld

Zimbabwe Savannah

Limpopo River

Limpopo Riverbed

Zimbabwe Hills

Notifications :

Meyer’s Parrot

Limpopo Riverbed

Crested Francolin

African Fish Eagle