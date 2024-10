Google Street View hanté par des magasins vides localisés en pleine mer

Capture d’écran Google Maps

Google Street View est un mode de navigation GPS original proposé par Google sur ses services Google Maps et Google Earth. Il permet de visualiser un itinéraire comme si vous étiez sur zone, que vous soyez sur un ordinateur ou votre smartphone.

Les images disponibles sur ce service sont prises par des systèmes de caméra à 360 degrés installés sur des voitures (la fameuse Google Cars) ou prises par des piétons dans les zones inaccessibles en voiture. Mais le service est aussi enrichi par les photos mises en ligne par les utilisateurs.

Grâce à Google Street View, vous pouvez visiter des pays, des villes, des monuments, des parcs d’attraction et même des magasins. Le service vous permet de faire du tourisme sans quitter votre domicile, il vous suffit de disposer d’une connexion internet et d’un ordinateur.

Des lieux au milieu des océans ?

C’est un utilisateur de Reddit qui a le premier semble-t-il partagé l’information. En se promenant sur la carte Google Maps en mode Google Street View, il a découvert des photos de lieux placés à des endroits plutôt originaux.

Il s’agit le plus souvent de boutiques, et notamment d’une boutique nommée Joca Construção et dont les photos ont été mises en ligne par un contributeur nommé Visual Art Brasil. Cette “personne” a mis en ligne plus de 800 photos.

On trouve des photos issues de ce Joca Construção au milieu de l’océan Pacifique, en longeant les côtes américaines (Amérique du Sud, mais aussi Amérique du Nord). Ainsi, au large de Los Angeles, vous pourrez explorer le rayon salle de bain, plus au sud, au large du Pérou, c’est le rayon toilettes qui est visible.

Mais l’océan Atlantique n’est pas en reste. En effet, le rayon bricolage est visible au large de l’Islande, côté Est. De plus, le rayon carrelage se cache à l’Est de la Floride, à la latitude de Daytona Beach. Un autre rayon, plus orienté Déco, se trouve au large des côtes du Brésil, à la latitude de la ville d’Arabica. Leur point commun : tous ces rayons sont ceux d’un magasin vide, aucun humain ne peut être vu.

Le média Futurism, s’est empressé de mener l’enquête et a découvert que Visual Art Brasil était une agence de marketing digital. Ils ont d’ailleurs trouvé d’autres commerces vides au milieu de l’océan, comme notamment deux normalement situés en Allemagne : un restaurant polonais et un concessionnaire automobile.

Est-il possible que ces photos soient surtout un coup de pub amusant ?