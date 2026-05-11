One UI 8.5 arrive en France : votre Galaxy fait-il partie des heureux élus ?

Le déploiement de One UI 8.5 débute ce 11 mai en France. Mais tous les Galaxy ne sont pas logés à la même enseigne : entre première vague, rattrapage estival et modèles laissés sur le carreau, le calendrier mérite qu’on s’y attarde.

Samsung Galaxy sous One UI : la mise à jour 8.5 commence son déploiement en France dès ce 11 mai. © Shutterstock

Vous possédez un Galaxy et vous guettez la notification de mise à jour ? La réponse dépend entièrement de votre modèle. Samsung déploie One UI 8.5 par vagues successives, étalées sur plusieurs mois, avec une hiérarchie assumée : les flagships d’abord, le milieu de gamme ensuite, l’entrée de gamme en dernier.

Première vague : les flagships servis dès ce 11 mai

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ouvrent le bal en France. Ils sont rejoints par les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, les pliables Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6 et Z Flip 6, ainsi que par les tablettes Tab S11 et Tab S10. Les déclinaisons Fan Edition récentes (S25 FE, S24 FE) figurent également dans ce premier lot.

Pour l’ensemble de ces appareils, la mise à jour peut apparaître dès aujourd’hui dans Paramètres > Mise à jour logicielle. Un délai de quelques jours reste possible selon votre opérateur, chaque réseau devant valider le firmware avant diffusion.

Deuxième vague : les anciens flagships et le haut de gamme A, courant juin

Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, accompagnés du S23 FE, sont attendus dans le courant du mois de juin. Même calendrier pour les pliables Z Fold 5, Z Flip 5 et pour les Galaxy A55 et A56, qui ont participé activement à la phase bêta ces dernières semaines.

Samsung regroupe les fonctionnalités IA destinées à sa gamme A sous un label dédié, “Awesome Intelligence”. Certaines capacités réservées aux puces haut de gamme, comme le filtrage d’appels par Bixby ou l’IA agentique, pourraient toutefois manquer à l’appel sur ces modèles. Le constructeur prévient : la disponibilité des fonctionnalités Galaxy AI varie selon l’appareil, la langue et la région.

Troisième vague : les Galaxy A et Tab d’entrée de gamme, entre été et automne

Les possesseurs de Galaxy A35, A37, A26 ou de tablettes Tab A devront faire preuve de patience. Samsung vise le deuxième ou troisième trimestre 2026 pour ces appareils, sans date précise. L’ampleur des fonctionnalités embarquées dépendra aussi de la puissance matérielle de chaque modèle.

One UI 8.5 repose sur Android 16 et constitue la dernière mise à jour intermédiaire avant One UI 9, attendu cet automne, sur la base d’Android 17. Les Galaxy S26 seront les premiers à entrer en bêta One UI 9 (potentiellement dès la fin mai). Pour les autres, la priorité reste de profiter pleinement de ce qui arrive aujourd’hui.