Zendure PowerHub : la nouvelle pièce maîtresse qui transforme votre maison en véritable écosystème énergétique

Quelques semaines après le lancement européen de sa série SolarFlow Mix, Zendure dévoile le PowerHub, une unité centrale qui orchestre tous les flux d’énergie du foyer. Solaire, stockage, alimentation de secours, pompe à chaleur ou borne de recharge, tout passe désormais par un seul boîtier.

Le marché du stockage résidentiel d’énergie solaire se densifie, et Zendure ne compte pas se contenter d’y vendre des batteries. Le fabricant, qui s’est imposé ces dernières années sur le segment des kits solaires plug-in, a dévoilé fin avril sa gamme SolarFlow Mix composée de trois modèles.

Et cette gamme se voit maintenant complétée par un nouvel élément : le PowerHub, présenté comme un cerveau central capable de piloter l’ensemble des équipements énergétiques d’un logement. Avec ce produit, Zendure passe officiellement du statut de fabricant de batteries (dont nous avions salué les performances dans notre test du SolarFlow 2400 AC+) à celui de fournisseur d’écosystème énergétique complet.

Un hub pour centraliser le pilotage énergétique du foyer

Le PowerHub se positionne comme le point de convergence entre la production photovoltaïque, le stockage par batterie, le réseau électrique et les usages domestiques. Concrètement, il distribue l’énergie en temps réel entre les différentes sources et les différents postes de consommation, en s’appuyant sur le système HEMS local de Zendure et son intelligence artificielle ZENKI.

Côté capacités, le PowerHub accepte jusqu’à 43 kW d’entrée photovoltaïque en triphasé et 14 kW en monophasé, pour une sortie batterie pouvant atteindre 12 kW. Il prend également en charge l’expansion de la série SolarFlow Mix. Concrètement, cela veut dire qu’on peut démarrer avec une configuration de 8 kWh et monter jusqu’à 50 kWh par unité, voire 150 kWh en combinant plusieurs unités. De quoi couvrir aussi bien une maison individuelle qu’un plus grand foyer ou une petite installation tertiaire.

Le boîtier intègre par ailleurs une fonction d’alimentation de secours avec démarrage autonome (black start), qui permet d’alimenter les circuits du foyer en cas de coupure réseau (sans réinjection sur le réseau public conformément à la réglementation française), une protection RCBO et la mesure par transformateur de courant. Côté interopérabilité, il prend en charge les standards SG-Ready, EEBus et VPP-Ready, et peut dialoguer avec les bornes de recharge VE, les pompes à chaleur, les systèmes domotiques et les onduleurs tiers.

Zendure a d’ailleurs évoqué sa future borne de recharge pour véhicule électrique, l’EVFlow AC, qui viendra compléter l’écosystème. Annoncée pour fin 2026, elle sera proposée en 7 kW monophasé ou 22 kW triphasé, et pourra fonctionner avec ou sans le PowerHub.

Un programme Pioneer pour les 1 000 premiers acheteurs !

À l’occasion du lancement, Zendure met en place une opération baptisée European Elite 1,000. Les 1 000 premiers clients européens qui achèteront et installeront au moins deux unités SolarFlow Mix (modèles 4000 Mix Pro ou 4000 Mix AC+) recevront un PowerHub offert. Les modalités sont détaillées sur le site officiel du fabricant.

Le PowerHub est d’ores et déjà disponible à la vente en deux versions. La version monophasée, compatible avec la série SolarFlow et les équipements existants, est proposée à 719 euros (au lieu de 859 euros en prix de lancement). La version triphasée, qui débloque les fonctions de secours hors réseau pour la maison entière et nécessite la série SolarFlow Mix, est affichée à 839 euros.