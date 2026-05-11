Windows 11 simplifie enfin l’accès à ces deux actions dans l’Explorateur de fichiers

Microsoft poursuit ses ajustements sur Windows 11. L’Explorateur de fichiers récupère deux raccourcis très demandés dans le menu contextuel du clic droit. Il faudra toutefois patienter avant que le changement s’opère sur la version stable de l’OS.

@ phantomofearth

Microsoft rénove en profondeur l’Explorateur de fichiers de Windows 11. Outre la possibilité d’ouvrir des formats d’archives supplémentaires, l’application rend le menu contextuel du clic droit plus complet. Une très bonne initiative, certaines fonctionnalités ayant été reléguées dans le menu “Afficher d’autres d’options”, rendant les manipulations plus chronophages.

La révélation nous vient de PhantomOfEarth, lequel annonce régulièrement les nouveautés en avant-première en explorant les versions préliminaires de l’OS. Il vient ainsi de découvrir que l’option permettant d’actualiser l’Explorateur de fichiers a été réintégrée au menu contextuel. Celle-ci s’avère notamment utile lorsqu’un fichier copié ou déplacé ne s’affiche pas immédiatement.

Jusqu’ici, il fallait ouvrir le sous-menu “Afficher d’autres options” ou cliquer sur le bouton de la barre d’actions rapides (en haute de la fenêtre) pour lancer l’actualisation.

More quality of life improvements are coming to Windows 11! 🎉



The Refresh option is finally being added to all modern File Explorer context menus, previously it only appeared on the desktop one. Hidden in Experimental build 26300.8376. pic.twitter.com/vBUMVnbLmx — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 8, 2026

Windows 11 améliore l’Explorateur de fichiers : deux options essentielles intégrées dans le menu contextuel du clic droit

PhantomOfEarth a également remarqué que l’option Imprimer fait désormais son retour dans le menu contextuel. La fonctionnalité s’extirpe enfin du sous-menu où elle était reléguée ; de quoi gagner un clic au moment de lancer l’impression d’un document ou d’une image. Pour l’heure, ces changements sont dissimulés dans la version expérimentale 26300.8376 et n’ont pas encore été activés par défaut. Il faudra donc patienter pour qu’ils s’appliquent dans la version stable de Windows 11.

Si certains utilisateurs saluent ces améliorations discrètes, d’autres se montrent plus sceptiques. “Sommes-nous vraiment en train de nous ‘enthousiasmer’ pour une option RAFRAÎCHIR ? (qui était présente dans l’ancien menu contextuel, soit dit en passant)” s’irrite un usager sur X.

En mars, l’Explorateur de fichiers avait déjà bénéficié de plusieurs améliorations : le déblocage des fichiers téléchargés depuis Internet pour leur prévisualisation est devenu plus fiable ; en outre, la dictée vocale marche enfin lors du renommage d’un fichier.