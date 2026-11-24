Google Wallet va vous simplifier la vie lorsque vous faites vos emplettes en ligne. Au moment du paiement, le portefeuille numérique pourra saisir à votre place le cryptogramme de sécurité associé à votre carte bancaire.

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Au fil des années, Google Wallet s’est enrichi de nombreux outils additionnels, à l’instar de la suggestion intelligente de cartes de fidélité ou de la possibilité d’ajouter la clé de votre chambre d’hôtel. Le célèbre portefeuille numérique va bientôt s’agrémenter d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait nous faire gagner du temps au moment de valider un paiement en ligne.

D’après les notes de version des services Google Play (26.46), vous n’aurez à terme plus besoin de saisir les trois ou quatre chiffres figurant au dos de votre carte bancaire (ou au recto sur les American Express). Et pour cause, Google Wallet pourra saisir automatiquement votre cryptogramme de sécurité (CVV ou CVC) sur les écrans de vérification, sans que vous ayez à le taper manuellement.

Google Wallet va saisir automatiquement le cryptogramme de votre carte bancaire sur l’écran de paiement

Pour en profiter, il faut simplement respecter ce prérequis : votre smartphone doit avoir été préalablement déverrouillé à l’aide de votre méthode d’authentification habituelle (empreinte digitale, reconnaissance faciale, code ou schéma). Cette vérification permet à Google Wallet de s’assurer que vous êtes bien à l’origine de la transaction avant de renseigner automatiquement le cryptogramme. L’app simplifie ainsi le processus sans pour autant compromettre la sécurité de votre carte bancaire.

Pour le moment, Google se montre assez discret sur les modalités de déploiement de cette nouveauté. On ignore si elle sera compatible avec tous les sites marchands et applications. Google n’a pas non plus précisé quelle version de l’app sera nécessaire pour en profiter. Sa mention dans les notes de version des services Google Play ne signifie pas nécessairement que la fonctionnalité sera accessible immédiatement sur nos téléphones.