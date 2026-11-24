Quelques minutes d’absence, une partie de GTA 6 laissée en pause, une vidéo lancée pour patienter… et une pièce envahie par la fumée au retour. Deux jours après la sortie du jeu de Rockstar, un streameur a vu sa PS5 rendre l’âme devant sa communauté. L’incident relance une question qui agite déjà les forums : jusqu’où le blockbuster pousse-t-il la console de Sony ?

Depuis sa sortie le 19 novembre, GTA 6 fait tourner les PS5 à plein régime pendant des heures, et certains joueurs signalent des surchauffes (image d’illustration). © Girts Ragelis

Le 21 novembre, le streameur Twitch JoJoJosiah jouait à GTA 6 sur PS5 en direct lorsqu’il a dû quitter la pièce. Il a mis la partie en pause et lancé une vidéo d’ambiance pour occuper son chat. À son retour, une épaisse fumée s’échappait de la console, qui n’a pas survécu à l’incident.

Was playing gta VI on stream but had to go poop. Paused it and put on a sensory vid for my chat



PS5 started just smoking out its ass and now i need to get a replacement 😀 pic.twitter.com/qSdfcCi4l1 — JoJoJosiah (@JoJoJosiah_) November 21, 2026

Une alarme incendie, mais aucun blessé

La vidéo partagée sur X montre le streameur paniqué en découvrant la pièce enfumée, juste avant que le détecteur de fumée ne se déclenche, comme le rapporte Dexerto. Plus de peur que de mal pour lui : « Je vais bien et tout roule », assure-t-il. Sa machine, en revanche, est hors service et il doit la remplacer.

On ne sait pas de quel modèle il s’agit : PS5 originale, Slim ou Pro. Ni Sony ni Rockstar n’ont commenté l’affaire.

GTA 6, un test d’endurance grandeur nature pour la PS5

Depuis le lancement de GTA 6 le 19 novembre, d’autres propriétaires de PS5 signalent des plantages, des alertes de surchauffe et des extinctions brutales. D’après des messages relayés par Tech4gamers, certaines consoles approcheraient les 100 degrés avant de couper d’elles-mêmes. Ces relevés restent invérifiables.

Avec sa ville dense, ses foules de passants et ses éclairages sophistiqués, Vice City fait tourner la puce de la PS5 à pleine charge pendant des heures. L’immense majorité des joueurs ne rencontre pourtant aucun problème. Le jeu met surtout au jour les faiblesses déjà présentes : ventilateur encrassé, radiateur bouché, composant fatigué. Et un jeu en pause continue de tourner, donc de faire chauffer la console.

Comment protéger sa PS5 en jouant à GTA 6

Sony rappelle quelques règles de base sur sa page d’assistance : ne pas installer la console dans un espace exigu, ne pas laisser la poussière s’accumuler dans les grilles d’aération et toujours débrancher le câble d’alimentation avant de la nettoyer. Sur la PS5, deux pièges à poussière se cachent sous les panneaux latéraux. Un aspirateur muni d’un embout fin suffit pour les vider en quelques minutes.

Si une alerte de surchauffe apparaît, quittez la partie et laissez la machine refroidir avant de relancer. En cas de panne, la garantie légale de conformité de deux ans s’applique à une console achetée neuve en France, il faut alors s’adresser au vendeur.

Pour le reste, notre dossier complet sur GTA 6 rassemble tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.

Source : Dexerto