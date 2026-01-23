Cette nouvelle fonctionnalité rend vos photos hilarantes sur Google Photos

Google continue d’enrichir Google Photos en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer facilement des mèmes personnalisés à partir de vos propres photos.

Google Photos se lance dans la création de mèmes grâce à l’IA

Google vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité ludique au sein de Google Photos, qui mise sur l’intelligence artificielle générative pour transformer des clichés personnels en images humoristiques prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux.

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Google autour de l’IA générative. Après le succès de fonctionnalités créatives lancées sur Gemini, largement reprises par les internautes en 2025, Google cherche désormais à insuffler cette même dynamique virale à son service de stockage de photos. Le générateur de mèmes pourrait bien devenir l’un des prochains outils populaires de l’écosystème Google.

Comment profiter de la nouvelle fonctionnalité de Google Photos ?

Baptisée « Me Meme », la fonctionnalité est accessible depuis l’onglet Créer de Google Photos sur Android et iOS. Son utilisation a été pensée pour être intuitive. L’utilisateur sélectionne d’abord un modèle de mème parmi ceux proposés ou importe une image servant de base humoristique. Il choisit ensuite une photo issue de sa propre galerie, que l’IA va analyser et intégrer automatiquement au modèle sélectionné. Le résultat est un mème personnalisé, adapté aux codes visuels actuels.

Avec cette nouveauté, le géant américain veut permettre à chacun de créer du contenu amusant à partir des images déjà stockées dans Google Photos, sans passer par des applications tierces. Il explique que cette fonctionnalité repose sur l’IA pour générer des images personnalisées et divertissantes, tout en facilitant la redécouverte de sa photothèque. Selon l’entreprise, il s’agit d’un moyen simple de produire du contenu prêt à être partagé avec ses proches.

Cependant, tout le monde ne pourra pas encore en profiter. Pour l’instant, « Me Meme » est réservé aux utilisateurs de Google Photos basés aux États-Unis. Aucune date de déploiement international, notamment en France, n’a été annoncée. En attendant, il reste possible d’obtenir un résultat similaire via Gemini, en fournissant une image, un modèle et des instructions précises au générateur d’images.