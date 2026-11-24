Google planche sur une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer une voix personnalisée pour Gemini à partir d’un prompt textuel. Accent, ton, débit… Il serait possible de la façonner à votre guise plutôt que de choisir une option prédéfinie.

© Gemini / Tom’s Guide

Nombre d’utilisateurs préfèrent converser avec Gemini à voix haute plutôt que de soumettre leurs prompts à l’écrit. Pour personnaliser leurs interactions vocales, ils peuvent de sélectionner une voix prédéfinie parmi les options disponibles (Pegasus, Dipper, Capella, Vega, etc). Mais d’ici quelque temps, ils pourraient avoir la possibilité de créer une voix de toutes pièces.

Gemini : vous pourriez bientôt créer une voix sur mesure

En fouillant dans les entrailles de la version 17.78.13 de l’application Gemini, les experts d’Android Authority ont découvert des chaînes de caractères pointant vers une nouvelle option intitulée “Créer une voix”. Celle-ci vous permettrait de décrire la voix que vous souhaitez donner à votre assistant conversationnel. Une option “Surprenez-moi” est même disponible pour vous suggérer une idée si vous manquez d’inspiration.

La fonctionnalité n’est pas encore utilisable mais les chaînes de caractères dévoilées laissent peu de place au doute, l’une d’entre elles demandant explicitement aux utilisateurs de “décrire le son que Gemini devrait avoir”. Voici un exemple de prompt que vous pourriez potentiellement soumettre à terme :

“Adoptez une voix chaleureuse et légèrement grave, avec un accent du sud de la France bien reconnaissable. Parlez avec un débit posé et naturel, en laissant transparaître une pointe de bonne humeur, sans tomber dans l’exagération”. Une fonctionnalité encore en chantier

En septembre dernier, Google avait lancé Gemini 3.8 Flash TTS, un modèle de synthèse vocale qui permet aux développeurs de générer des voix à partir de simples descriptions écrites, dans plus de 100 langues et dialectes. L’entreprise peut aussi compter sur Voice Remixing, un outil permettant de personnaliser une voix existante en modifiant sa hauteur, son accent ou encore son débit.

Le géant de l’IA va-t-il s’appuyer sur ces technologies pour développer sa future fonctionnalité ? Il dispose en tout cas déjà des briques nécessaires pour proposer une personnalisation vocale poussée aux utilisateurs. Si cette fonctionnalité venait à être déployée, elle devrait faire des heureux, notamment parmi les utilisateurs d’Android Auto, qui interagissent exclusivement avec Gemini à la voix.