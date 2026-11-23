One UI 9.5 réservera plusieurs nouveautés prometteuses aux usagers. En l’occurrence, l’outil Shorts vous permettra de créer de petits clips faciles à partager à partir de vos photos et vidéos. Cette fonction risque toutefois d’être payante.

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L’IA sera au cœur de la prochaine mise à jour One UI 9.5. Outre les améliorations apportées à Bixby et à l’enregistreur vocal, Samsung planche sur une autre fonctionnalité prometteuse qui devrait être lancée exclusivement sur les futurs Galaxy S27 avant de s’étendre aux autres modèles éligibles. Baptisée “Shorts”, elle vous permettra de transformer vos photos et vidéos en courts clips faciles à partager, selon le leaker réputé Tarun Vats.

One UI 9.5 : Samsung veut simplifier la création de clips vidéo sur votre Galaxy

“Les Shorts peuvent être créés automatiquement, ou bien vous pouvez les réaliser et les modifier vous-même”, précise Samsung sur la page d’accueil de la fonctionnalité. Pour créer un clip vidéo réunissant les souvenirs de vos dernières vacances, il vous suffira par exemple de saisir “Photos de mon récent voyage en [nom de votre destination]”.

L’IA se chargera ensuite de sélectionner les images correspondantes et de les assembler. Vous pourrez ensuite personnaliser le tout en ajoutant notamment du texte et une musique de fond. Voici quelques captures d’écran de l’outil

Galaxy S27 could bring a new feature called Shorts!



Turn your favourite photos and videos into short clips, either automatically or with manual editing.



Also spotted: a new Generate Video feature! 👀



Image- Cipher Project pic.twitter.com/N7Bpl8shrR — Tarun Vats (@tarunvats33) November 21, 2026

Un outil payant ?

Cette fonctionnalité risque toutefois d’être payante. Selon le site SammyGuru, Samsung prépare un abonnement Galaxy AI Max qui donnerait accès à des outils IA supplémentaires, dont la génération de vidéos à partir de photos (ce qui semble correspondre à la fonction Shorts), ainsi qu’à des plafonds d’utilisation quatre fois plus élevés que ceux de la formule gratuite.

L’outil Shorts est encore en développement et n’est pas encore disponible, y compris sur la version bêta de One UI 9.5.

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