La mise à jour iOS 27.3 devrait arriver très prochainement, avec son lot de nouveautés. Safari, Santé, Apple TV, Fitness+… Plusieurs applications phares de votre iPhone vont accueillir de nouvelles fonctionnalités. Voici ce qui vous attend.

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La troisième itération d’iOS 27 est sur le point de débouler sur nos iPhone. Cette mise à jour, dont la version stable est attendue mi-décembre, apportera des nouveautés intéressantes à plusieurs applications pommés dont Safari, Santé et Apple Music. Voici la liste des fonctionnalités introduites par iOS 27.3, classées par app.

Quelles nouveautés apportera iOS 27.3 sur votre iPhone ?

Safari

Safari va notamment accueillir les onglets verticaux et un mode sombre adaptatif. Siri gagnera également en capacités et pourra effectuer de nouvelles actions directement dans le navigateur. En outre, la reconnaissance de l’écran prendra désormais en charge les pages Web dans leur intégralité, et non plus uniquement la partie visible.

Par ailleurs, les utilisateurs accèderont à un nouveau paramètre de contrôle global de la confidentialité, conçu pour empêcher, à terme, l’apparition des fenêtres contextuelles de consentement aux cookies.

Apple Music

Apple Music va récupérer deux nouveautés avec iOS 27.3. La première, baptisée Selfie Chant, permettra d’enregistrer de courtes vidéos de vous en train de chanter vos morceaux préférés, avec les paroles affichées à l’écran. Cette fonction devrait plaire aux créateurs de contenus qui pourront partager les clips de leurs performances sur les réseaux sociaux.

De plus, l’affichage des paroles en mode paysage va être amélioré, avec une présentation inspirée de l’iPhone Duo. La pochette de l’album s’intégrera désormais plus harmonieusement au fil des paroles, pour une expérience visuelle plus agréable.

Santé

L’application Santé d’Apple bénéficiera d’une refonte importante avec iOS 27.3. Mais celle-ci sera réservée aux iPhone compatibles avec Apple Intelligence (à partir de l’iPhone 15 Pro). L’application va notamment s’enrichir d’un onglet “Informations”, qui rassemblera des analyses et des recommandations personnalisées.

L’onglet “Longévité” permettra quant à lui d’obtenir une vision plus complète de son état de santé et des facteurs susceptibles de l’influencer à long terme. L’application analysera les données issues de l’iPhone, de l’Apple Watch et des AirPods, mais aussi des dossiers médicaux et des applications ou appareils tiers compatibles. Sept grands domaines seront passés au crible : santé cardiovasculaire, sommeil, bien-être mental, mobilité, santé métabolique, audition et nutrition.

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Grâce aux données captées par l’Apple Watch, la fonctionnalité “Health Age” permettra de comparer vos indicateurs de santé à ceux habituellement observés chez des personnes de votre âge. Il sera possible d’affiner cette estimation en ajoutant des résultats d’analyses médicales, comme le taux de cholestérol LDL ou l’hémoglobine glyquée (HbA1c).

L’application proposera enfin de nouvelles évaluations physiques à réaliser chez soi avec un iPhone et une Apple Watch, accompagnées de vidéos explicatives et de conseils personnalisés.

Apple TV

Apple TV va s’agrémenter d’une section “Clips”. Celle-ci permettra de parcourir de courts extraits de films et de séries Apple TV dans un flux vidéo vertical, à la manière de ce que Netflix propose déjà. L’application accueillera également une rubrique dédiée aux podcasts vidéo, qui ne se cantonneront plus à Apple Podcasts. La progression de la lecture sera automatiquement synchronisée entre les deux apps, vous permettant de reprendre un épisode là où vous l’aviez laissé.

Fitness+

Apple Fitness+ s’enrichit également avec iOS 27.3 en accueillant un nouveau programme consacré à la musculation. Baptisé Gym Strength, celui-ci vous permettra de créer des séances personnalisées en fonction de votre emploi du temps et du matériel dont vous disposez.