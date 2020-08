GoPro Hero 9 : une nouvelle fuite révèle le design de la caméra d’action et son écran avant couleur

Crédit : Roland Quandt – WinFuture

Nous n’avons plus besoin de présenter les mini caméras d’action polyvalentes de la marque américaine GoPro. La dernière en date, la Hero 8 Black est sortie l’année dernière au moins d’octobre. Comme à son habitude, la marque devrait bientôt sortir d’ici quelques mois la GoPro Hero 9. Une récente fuite publiée par Roland Quandt sur le site allemand WinFuture a révélé plusieurs rendus de la prochaine caméra d’action. La bonne nouvelle est que ceux-ci semblent tout à fait officiels.

Le nouvel écran avant de la GoPro Hero 9 pourrait servir de retour vidéo

Nous pouvons découvrir la GoPro Hero 9 sous tous ses angles, y compris une coque de protection de couleur orange ainsi qu’une bleue. Sans surprise, le design est très similaire à celui de la GoPro Hero 8. Néanmoins, une nouveauté très attendue est présente sur l’ensemble des rendus. Il s’agit d’un écran avant couleur. Jusqu’à présent, les caméras GoPro étaient équipées d’un écran d’état en noir et blanc qui permet, entre autres, de modifier les paramètres et les modes sous l’eau.

Crédit : Roland Quandt – WinFuture

En plus d’être colorisé, ce nouvel écran semble bien plus grand plus que l’ancien. Il fait penser au module d’affichage que GoPro a sorti pour la Hero 8. Comme la marque le décrit, il vous permet de cadrer « vos prises de vue avec le module d’affichage, un écran rabattable qui vous permet de vous voir en action ». Le nouvel écran avant couleur proposerait sûrement la même fonctionnalité, ce qui est très utile pour prendre des selfies ou se filmer.

En plus des caméras, GoPro s’est aussi spécialisée dans les drones avec le Karma sorti en 2016. Celui-ci a d’ailleurs connu un gros problème de GPS au début de l’année, ce qui l’empêchait de décoller à travers le monde. Comme nous vous l’avons indiqué plus haut, GoPro devrait annoncer la Hero 9 Black en septembre ou en octobre. La caméra d’action sera probablement commercialisée au même prix environ que sa grande sœur à sa sortie, soit 429 euros.

Source : NotebookCheck