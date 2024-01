Meilleures GoPro : quelle caméra acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleures GoPro

GoPro Hero 9 Black, le bon rapport qualité/prix
GoPro Hero 12 Black, la meilleure GoPro
GoPro Max, pour prendre des vidéos en 360°

Les caméras GoPro sont de superbes accessoires à emmener partout avec soi. Elles sont solides, compactes et proposent une excellente qualité d’image. En bref, elles sont parfaites pour enregistrer des vidéos de nos vacances ou de nos différentes aventures. Dans tous les cas, GoPro s’est taillée une solide réputation dans le secteur de l’action cam.

Sur le marché, il existe actuellement de nombreux modèles différents et il peut être difficile de s’y retrouver. De même, les prix sont très variables d’un produit à l’autre. Découvrez notre comparatif des meilleures caméras GoPro.

GoPro Hero 12 Black, la meilleure GoPro

GoPro Hero 12 Black La meilleure GoPro

369.99€ Voir l’offre

395.80€ Voir l’offre

437€ Voir l’offre

448.46€ Voir l’offre

449.99€ Voir l’offre

On aime Qualité vidéo toujours aussi exceptionnelle

Qualité vidéo toujours aussi exceptionnelle Autonomie améliorée

Autonomie améliorée chauffe maîtrisée

chauffe maîtrisée Stabilisation performante On n'aime pas Quasiment identique à la Hero 11 Black

Quasiment identique à la Hero 11 Black Etanchéité limitée

Il y a quelques mois, GoPro a renouvelé sa déjà très bonne Hero 11 Black en sortant tout simplement la Hero 12 Black. Celle-ci s’accompagne de quelques nouveautés sans vraiment bousculer les codes, et c’est surtout ici le principal problème. On a déjà tout ce qu’il faut pour produire des vidéos de très bonne qualité. Avec ses différents modes de résolution 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps ou 2,7K à 240 i/s, le modèle sait vous faire (re)vivre les meilleurs moments de votre journée au ski, à la mer ou encore lors de séances de sports extrêmes.

L’autonomie a été légèrement améliorée malgré la capacité de batterie inchangée, on reste toujours sur du 1720 mAh et vous permet de tenir un peu plus d’une heure en 5,3K. De même, la stabilisation est toujours aussi efficace ce qui évite les haut-le-cœur au visionnage. La chauffe reste, de même, bien maitrisée. On regrette toutefois une étanchéité limitée puisque la GoPro Hero 12 va seulement à 10m de profondeur. Sur ce domaine, les concurrents font bien mieux.

GoPro Hero 11 Black, l'alternative plus abordable à la Hero 12 Black

GoPro Hero 11 Black La meilleure GoPro

On aime Superbe qualité d'image

Superbe qualité d'image Excellente résistance

Excellente résistance Stabilisation performante

Stabilisation performante Deux écrans

Deux écrans Toujours un large choix d'accessoires

Toujours un large choix d'accessoires Batterie résistante et autonomie correcte On n'aime pas Risque de chauffe

Risque de chauffe Menu complexe si on découvre la marque

Menu complexe si on découvre la marque Nécessite un certain temps d'adaptation

Nécessite un certain temps d'adaptation Prix élevé

On commence ce comparatif par la GoPro Hero 11 Black, dernière-née de la firme américaine. Côté design, on retrouve la même formule depuis quelques années, mais cette dernière est toujours plaisante à regarder. Côté technique, elle pèse seulement 154 grammes.

Ensuite, plus dans le détail, elle possède un capteur photo de 27 Mpx au ratio 8:7. Celui-permet de capter des vidéos en 5,3K en 60 fps, en 4K à 120 fps ou en 2K à 240 fps. Dans tous les cas, vous ne serez pas déçus par la qualité des images. Notons aussi la présence de la stabilisation HyperMooth 5.0 qui est vraiment réussie.

Au niveau des commandes on trouve simplement un bouton pour allumer la caméra et un autre pour lancer l’enregistrement. Cependant, cet appareil dispose d’un écran tactile arrière de 2,7 pouces pour gérer certains réglages. Évidemment, elle possède aussi un écran de retour à l’avant. Ensuite on trouve une batterie « Enduro » capable de supporter des températures de -20°C. Et une nouvelle fois, ce modèle est étanche jusqu’à 10 mètres et résistant aux chocs. En bref, vous pouvez l’emmener partout sans craindre de la casser.

Enfin, niveau autonomie, tout va dépendre du mode sélectionné. Mais elle peut aisément tenir plus de 90 minutes. Dernier point, on trouve un port pour carte mémoire microSD afin d’enregistrer les vidéos. Cependant, une solution Cloud existe aussi. Enfin, GoPro propose un système d’abonnement capable de faire baisser le prix de la caméra et d’offrir plusieurs fonctionnalités. Nous reviendrons sur ce point dans la partie FAQ à la fin de ce comparatif.

GoPro Hero 11 Black Mini, la qualité GoPro en petit format

GoPro Hero 11 Black Mini La qualité GoPro en petit format

299€ Voir l’offre

313.20€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

349€ Voir l’offre

349.99€ Voir l’offre

On aime Petit gabarit

Petit gabarit Moins chère que son aînée

Moins chère que son aînée Qualité d'image toujours excellente

Qualité d'image toujours excellente Autonomie correcte

Autonomie correcte Simple d'utilisation On n'aime pas Absence d'écrans

Absence d'écrans Sinon, mêmes faiblesses que la GoPro Hero 11 Black

Si vous trouvez qu’en général, les GoPro ne sont pas assez compactes, alors cette Hero 11 Black Mini est faite pour vous. Sur le papier, elle est très similaire à son aînée, mais évidemment, on retrouve quelques différences. Ce modèle pèse seulement 133 grammes (contre 154 pour la Hero 11 Black). Sinon, cette version n’embarque pas d’écran tactile, toutes les fonctionnalités doivent être gérées depuis l’application. De même il est impossible de prendre des photos, cependant une fonction permet de prendre des captures d’écrans des vidéos enregistrées.

Dernier point, elle ne possède pas de haut-parleur et la capacité de la batterie est légèrement plus faible. Pour le reste, la qualité du capteur est identique et ce dernier est capable de prendre des vidéos en 5,3K à 60 fps. Une nouvelle fois, il est possible de se la procurer à un tarif plus abordable via l’abonnement GoPro. En bref, c’est une caméra intéressante à installer sur un casque (de ski par exemple) voire même sur un drone. La seule différence notoire est au final le gabarit.

GoPro Hero 10 Black, la valeur sûre

GoPro Hero 10 Black La valeur sûre

299€ Voir l’offre

299.95€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

318.73€ Voir l’offre

343€ Voir l’offre

On aime Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image Toujours aussi compacte

Toujours aussi compacte Plutôt simple d'utilisation

Plutôt simple d'utilisation Présence du processeur GP2

Présence du processeur GP2 Stabilisation efficace On n'aime pas Absence de boutons physiques

Absence de boutons physiques Autonomie un peu faible

Autonomie un peu faible Photos de nuit de faible qualité

Comme son nom l’indique, la GoPro Hero 10 Black est la version antérieure à la Hero 11 Black. On va tout de suite le dire, hélas, il y a peu de différences entre les deux caméras. Cependant, il est bon de rappeler que c’est à partir de ce modèle que la firme américaine a intégré la puce GP2. Cette dernière a permis d’améliorer la qualité d’enregistrement, mais surtout de doubler la fréquence d’image, et cela peu importe la définition des vidéos.

En effet, c’est à partir de cette GoPro qu’on trouve la 5,3K en 60 fps (contre 30 fps avant), en 4K à 120 fps (contre 60 fps)ou en 2K à 240 fps (contre 120 fps). Au final il existe une véritable différence entre cette génération et la précédente. Un point à prendre en compte au moment de faire votre choix. Sinon, il n’y a absolument rien à redire sur la qualité des images captées. D’ailleurs, elle possède un capteur de 23 Mpx. Côté batterie, on retrouve déjà le problème de la chauffe. Si vous enregistrez des vidéos avec la définition maximale, elle tiendra difficilement plus de 30 minutes.

Mais une nouvelle fois, tout va dépendre de votre utilisation sur cette partie. Seul bémol, l’absence de commandes physiques. Sur cette GoPro, tout se gère depuis l’écran tactile ou grâce à l’application, ce qui est problématique dans certaines situations. Pour conclure, si ses quelques défauts ne vous semblent pas dérangeants, alors la GoPro Hero 10 Black est une véritable alternative à la 11 Black.

GoPro Hero 9 Black, le bon rapport qualité/prix

GoPro Hero 9 Black Le bon rapport qualité/prix

239.90€ Voir l’offre

256.48€ Voir l’offre

299.99€ Voir l’offre

319.90€ Voir l’offre

On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Bonne qualité vidéo

Bonne qualité vidéo Présence de deux écrans

Présence de deux écrans Stabilisation au niveau

Stabilisation au niveau Autonomie correcte pour son prix On n'aime pas Écran tactile peu réactif

Écran tactile peu réactif En difficulté de nuit

En difficulté de nuit Pas la meilleure en photo

Le principal intérêt de cette GoPro Hero 9 Black est d’avoir un prix inférieur à 300 euros. En effet, cette dernière n’est pas le modèle le plus performant du catalogue de l’entreprise américaine. Cependant, elle dispose tout de même d’une jolie fiche technique. Elle dispose d’un capteur de 23,6 Mpx et c’est à partir de cette version qu’on trouve la 5K à 30 fps. Sinon, le système de stylisation est ici aussi performant grâce au HyperSmooth 3.0. Cependant, il est bon de savoir que les photos prises ont une définition de 20 Mpx. De plus, on trouve à partir de ce modèle le nouveau type de fixation (toujours valable pour les modèles actuels) et l’étanchéité jusqu’à 10 mètres.

De plus, elle dispose d’un système de lentille amovible en cas de casse. Cette caméra embarquait déjà l’écran arrière tactile, mais la nouveauté, c’est la présence de l’écran de retour avant. Cependant, le premier est peu ergonomique, mieux vaut se tourner sur l’application disponible sur smartphone. C’est d’ailleurs avec cette version qu’il est devenu possible d’utiliser une GoPro comme webcam. Enfin, la batterie peut aisément assurer 45 minutes d’autonomie. En bref, le meilleur rapport qualité/prix pour caméra GoPro.

Dernier point, nous ne vous proposerons pas la GoPro Hero 8 Black dans ce comparatif. Cette dernière n’est pas des plus performantes et surtout son prix est supérieur à celui de GoPro Hero 9 Black chez les revendeurs spécialisés.

GoPro Max, pour prendre des vidéos en 360°

GoPro Max Pour prendre des vidéos en 360°

401.70€ Voir l’offre

464€ Voir l’offre

476€ Voir l’offre

513.54€ Voir l’offre

529€ Voir l’offre

On aime Prise de vidéo en 360°

Prise de vidéo en 360° Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image Batterie amovible

Batterie amovible Simple d'utilisation dans l'ensemble On n'aime pas Autonomie faible

Autonomie faible Tarif élevé

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un modèle un peu particulier, la GoPro Max. Comme indiqué dans le titre, elle a la particularité de pouvoir prendre des vidéos en 360°. Côté design et prise en main, vous ne serez pas dépaysés si vous êtes un habitué de la marque. Sinon, elle dispose d’un ensemble de deux capteurs ultras grand-angles avant et arrière. Elle est donc capable de prendre des vidéos en 5,6K en 360° à 30 fps.

D’ailleurs le rendu sonore est ici excellent grâce à un système de 6 micros parfaitement adaptés à une utilisation en 360°. Pour la prise d’image, une nouvelle la qualité est au rendez-vous. Si vous voulez profiter à fond des capacités de votre appareil, il faut utiliser l’application (IOS et Android) pour optimiser les réglages. Comme souvent avec GoPro, cette dernière est un peu difficile à appréhender au début, mais on finit par s’y habituer. Cette qualité entraîne une faiblesse évidente : l’autonomie. En effet, si vous tenez plus de 30 minutes avec ce modèle, vous avez de la chance.

Cependant, la batterie est amovible, donc vous pouvez procéder à un roulement si besoin. Pour conclure, cette GoPro Max se destine à un public particulier (généralement de sportif), et surtout son prix dépasse souvent les 500 euros. C’est le produit le plus cher du fabricant.

📹 Quel est l’intérêt d’acheter une caméra GoPro ?

Les GoPro offrent de nombreux avantages par rapport à leurs concurrentes du domaine de l’action cam. Tout d’abord elles proposent une excellente qualité vidéo. La plupart des modèles récents peuvent enregistrer en 5K à 60 fps. De même, les boîtiers sont particulièrement compacts et légers. Et si on ajoute à cela le grand choix d’accessoires disponibles sur la boutique officielle, il est possible de les installer presque n’importe où.

Peu importe votre activité, vous pourrez aisément enregistrer des vidéos avec votre GoPro. D’un autre côté, la prise de son se révèle elle aussi être très bonne. Si on devait faire un reproche à ces caméras, c’est leur emploi. Quand on découvre une GoPro, la première utilisation n’est pas toujours très simple. Cependant, même si cela prend un peu de temps, on finit toujours par s’y habituer. En bref, le principal avantage des GoPro est tout simplement leurs polyvalences.

💰 Quel prix pour une GoPro ?

Ces dernières années GoPro propose peu de modèles différents, donc les prix d’un modèle à l’autre sont sensiblement similaires. Bien évidemment, les versions les plus récentes sont les plus coûteuses, et inversement. Cependant, la GoPro Max déroge à la règle. Cette dernière est sortie en 2019 et pourtant il est toujours compliqué de la trouver à un ratio inférieur à 500 euros. Pour le reste, l’appareil le plus récent, la GoPro Hero 11 Black coûte officiellement 449 euros (499€ avec les accessoires). À l’opposé, sur le site du fabricant, la GoPro Hero 9 Black a un prix de 299 euros. Comme expliqué précédemment, il est possible de faire baisser le tarif grâce au système d’abonnement GoPro.

🤔 Quels sont les avantages de l’abonnement GoPro ?

Comme nous l’avons évoqué au cours de notre comparatif, il existe un service d’abonnement GoPro. Ce dernier coûte 49,99€/an et offre de multiples avantages. On retrouve :

un service de stockage cloud en illimité sans perte de qualité.

sans perte de qualité. Accès illimité à la bibliothèque GoPro qui comprend des photos, des vidéos et même des tutoriels

qui comprend des photos, des vidéos et même des tutoriels il est possible de profiter jusqu’à 50% de réduction sur de nombreux accessoires

remplacement de la caméra en cas de dommage (voir les modalités)

possibilité de bénéficier d’une remise pour l’achat d’une nouvelle GoPro

Dernière précision, la première année coûte 24,99€ puis il faut débourser 49,99€ la seconde. Dans l’ensemble, ce service se destine aux habitués de la marque, mais si vous avez un usage intensif de ce type de caméra, cet abonnement pourra peut-être vous intéresser.