GPS embarqués : pourquoi sont-ils amenés à disparaître de vos voitures

Les GPS embarqués se raréfient à bors des véhicules récents. Les plus grands constructeurs du monde, comme Ford, Renault ou Ferrari privilégient la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay.

© Envato

Le GPS est un outil indispensable à de nombreux conducteurs pour s’orienter. Les deux applications les plus populaires du marché, Google Maps et Waze, vous ont probablement déjà été d’un grand secours pour vous emmener à destination.

Les conducteurs peuvent aussi se laisser guider par le GPS embarqué de leur véhicule. Malheureusement pour ceux qui plébiscitent cette solution, les GPS embarqués se font de plus en plus rares dans les nouvelles voitures des constructeurs. Sont-ils amenés à disparaître ?

Les GPS embarqués progressivement remplacés par Android Auto et Apple CarPlay

Le constat est sans appel : les GPS embarqués dans les véhicules se raréfient. Un nombre croissant de constructeurs, même de grands noms, préfèrent la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. C’est le cas de Ferrari, qui annonçait en juin dernier qu’il n’intègrerait plus de GPS à ses voitures.

Même chose pour Ford. « En termes de contenu, nous avons en quelque sorte perdu cette bataille il y a dix ans. Il faut donc être réaliste, vous ne gagnerez pas beaucoup d’argent sur le contenu à l’intérieur du véhicule », justifiait son PDG Jim Farley au Wall Street Journal en 2023.

En effet, les GPS embarqués sont moins régulièrement mis à jour que les applications comme Google Maps et Waze. Ils se montrent également moins perfectionnés et faciles d’utilisation que les deux systèmes de navigations disponibles sur Apple CarPlay et Android Auto. Une concurrence rude, au point de pousser le constructeur TomTom à stopper la vente de ses GPS aux États-Unis et au Canada.

Cette nouvelle tendance va fatalement pousser les conducteurs non familiers avec l’utilisation du smartphone, des applications mobiles ou ne disposant même pas de forfait avec Internet à revoir leurs habitudes pour s’accoutumer au choix des constructeurs.

Bien sûr, beaucoup d’entre eux continuent à proposer des véhicules avec GPS embarqué, alors il reste quelques années de tranquillité aux amateurs du système.