TomTom cesse de vendre ses GPS, la société ne fait pas le poids face à Waze ou Maps

TomTom cesse de vendre ses GPS outre-atlantique © TomTom

TomTom, l’un des leaders mondiaux de la navigation, a annoncé qu’il cessait de vendre ses appareils GPS aux États-Unis et au Canada, en raison de la baisse de la demande et de la montée en puissance des applications mobiles comme Google Maps, Plans ou Waze.

TomTom se retire partiellement du marché des GPS face à la concurrence des applications mobiles

Les GPS de TomTom, qui offraient autrefois une navigation plus sûre et plus pratique que les cartes papier, sont devenus obsolètes face aux avantages des applications mobiles, qui fonctionnent sur les smartphones que la plupart des gens possèdent déjà, qui se mettent à jour automatiquement grâce à Internet et qui fournissent des informations en temps réel sur le trafic, les accidents, les travaux et les radars.

La société néerlandaise a expliqué dans des courriels envoyés à ses clients que c’était une décision commerciale, et qu’elle continuerait à proposer ses solutions de navigation mobile, TomTom GO Navigation et TomTom AmiGO, qui sont compatibles avec Android, iPhone et CarPlay.

Les GPS de TomTom resteront disponibles chez certains revendeurs aux États-Unis et au Canada, jusqu’à épuisement des stocks, mais ils ne seront plus vendus sur le site web de la société. Les clients qui possèdent déjà un GPS de la marque pourront continuer à bénéficier du support technique et des mises à jour logicielles, mais on ne sait pas pour combien de temps.

TomTom n’a pas précisé si cette décision affectait également ses ventes en Europe, où la société continue de proposer ses GPS sur son site web. Mais cela ne saurait tarder : elle se concentre désormais sur d’autres segments de marché, comme les services de cartographie et de localisation pour les entreprises, mais aussi l’IA, puisque TomTom et Microsoft lancent un assistant vocal pour voitures, avec l’IA d’OpenAI.