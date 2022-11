Gran Turismo 7 : bientôt un portage PC ?

La franchise Gran Turismo pourrait bientôt emboîter le pas à God of War, Uncharted, Spider-Man et The Last of Us. En effet, le studio japonais Polyphony Digital envisage bel et bien un portage de Gran Turismo. Ainsi, Gran Turismo 7 sorti le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4 pourrait bientôt arriver sur PC.

Gran Turismo 7 © Polyphony Digital

À l’occasion des finales mondiales des Gran Turismo World Series à Monaco, Kazunori Yamauchi qui est le président de Polyphony Digital a accordé une interview à GTPlanet. Il a alors révélé que l’équipe de développement du studio « étudiait » la possibilité de porter la franchise PlayStation sur PC. C’est une excellente nouvelle pour les joueurs PC passionnés de course automobile et amateurs de simulations réalistes. D’ailleurs, Gran Turismo va aussi avoir droit à une adaptation en film. Celle-ci sera dirigée par le réalisateur de District 9.

Gran Turismo est une exclusivité PlayStation depuis 25 ans

Kazunori Yamauchi n’a pas confirmé le portage PC de Gran Turismo. Par contre, il n’a pas écarté cette possibilité. Pour les développeurs, le défi principal de porter Gran Turismo sur d’autres plateformes est de faire tourner le jeu nativement en 4K à 60 FPS. Comme Kazunori Yamauchi l’a lui-même reconnu, « ce n’est pas un sujet très facile, mais bien sûr, nous l’étudions et le considérons ».

En tout cas, l’arrivée de Gran Turismo sur PC marquerait un tournant très important dans l’histoire de la franchise. Le premier opus est sorti en 1997 sur PlayStation. Depuis les 25 dernières années, Gran Turismo n’est jamais sorti sur une plateforme autre que PlayStation. Même si le portage n’est pas encore officiel, de nombreux joueurs attendent de pouvoir profiter de la franchise de course automobile sur leur PC.

Gran Turismo 7 ou tout autre titre de la franchise pourrait bientôt compléter la liste des exclusivités PlayStation à être portées sur PC. Celle-ci s’est déjà considérablement allongée au cours des dernières années. Des exclusivités PlayStation populaires comme Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man : Miles Morales, Uncharted : Legacy of Thieves et Days Gone ont déjà vu le jour sur PC. D’autres jeux sont aussi en cours de portage. Par exemple, le remake de The Last of Us sur PC a été confirmé, mais nous n’avons pas encore de date de sortie.

Source : The Verge