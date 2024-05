GTA 6 : 5 jeux en monde ouvert méconnus à faire avant la sortie

© Square Enix

Heureusement pour les joueurs qui attendent impatiemment GTA 6, de nombreux titres de qualité sont déjà sortis en 2024. Les studios de développement du monde entier nous réservent encore de grands moments d’ici le mois de décembre.

Toutefois, si vous n’en pouvez véritablement plus d’attendre la sortie de GTA 6, vous devriez peut-être vous tourner vers des titres un peu plus anciens inspirés de la licence de Rockstar. Ces cinq jeux méconnus, mais appréciés du public devraient vous aider à tuer le temps avant GTA 6.

Rustler (Grand Theft Horse) – PC, PlayStation, Xbox, Switch

Impossible de ne pas citer Rustler Grand Theft Horse dans cette liste, sachant qu’il fait directement référence à la licence de Rockstar dans son titre. Rustler ne s’inspire par des GTA récents, mais bien des premiers épisodes en vue du dessus.

Ici, pas d’armes à feu, de voitures ou de buildings à survoler en avion : le titre de Jutsu Games vous ramène à l’époque médiévale. Rustler vous permet d’incarner un bandit sans limites dans un monde ouvert où les personnages qui vous entourent n’en ont pas non plus.

« Rencontre des chevaliers vaillants mais bêtes comme leurs pieds. Remplis de nombreuses missions et quêtes variées et inattendues, ou désintéresse-toi du scénario et sème le chaos dans les villes et villages », indique la description du jeu. Ce GTA-like déjanté autorise vraiment toutes les folies.

171 – PC

Si vous cherchez un soft proche de l’expérience offerte par GTA 5, vous devriez vous pencher sur 171. Le jeu en monde ouvert vous emmène au cœur du Brésil, dans une ville où vous pourrez conduire des voitures, des motos, vous battre au corps-à-corps et grâce à des armes à feu.

Bien sûr, il existe de nombreuses missions et activités à compléter comme dans Grand Theft Auto. « Vous pouvez opter pour travailler honnêtement dans différents types de livraisons ou donner des trajets à travers la carte. D’un autre côté, vous pouvez également choisir une vie de crime, entreprendre des tâches dangereuses telles que la livraison de drogue, la collecte de factures, ou faire face aux factions de la ville ».

Notez que 171 est disponible en accès anticipé et reçoit régulièrement des mises à jour de contenu. Vous trouverez largement de quoi vous occuper avant la sortie de la version finale du soft de Betagames Group et de GTA 6.

Sleeping Dogs – PC, PlayStation, Xbox

Sleeping Dogs est plus connu que les titres cités plus haut, mais cet excellent GTA-like mérite amplement d’être évoqué ici. Wei Shen, un policier infiltré au sein des Triades, tente de grimper les échelons pour faire tomber l’organisation criminelle.

Dans le jeu, vous découvrirez une ville d’Hong Kong pleine de vie, de missions à accomplir et de personnages haut en couleur. Le système de combat au corps-à-corps met les arts martiaux à l’honneur, même si les fusillades deviennent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de l’aventure.

Sleeping Dogs peut vous occuper une bonne trentaine d’heures si vous prenez le temps d’explorer tout le contenu du monde ouvert.

Yakuza Kiwami – PC, PlayStation, Xbox

Dans Yakuza Kiwami, vous incarnez Kazuma Kiryu, un yakuza dont le destin va basculer à cause d’un crime dont il est accusé, mais qu’il n’a pas commis. Le jeu se déroule à Kamurocho, un quartier de Tokyo inspiré de Kabukichō, qui existe véritablement.

Yakuza Kiwami n’offre pas une liberté aussi importante qu’un GTA 6, notamment parce que vous ne pouvez pas conduire de véhicules et que la zone de jeu est plutôt restreinte. Toutefois, Yakuza Kiwami se distingue pour son contenu annexe pléthorique et ses nombreux mini-jeux.

Les autres opus de la saga sont encore plus généreux, alors ne les manquez pas si vous accrochez au scénario sombre, prenant et à l’univers attachant de ce Yakuza Kiwami.

Lego City Undercover – PC, PlayStation, Xbox, Switch

Voilà un GTA-like parfait pour les plus jeunes. Lego City Undercover relate la traque du criminel Rex Fury par le policier Chase McCain, personnage incarné par le joueur. Bien sûr, en plus de cette quête principale, l’immense ville de Lego City regorge de missions secondaires, de costumes à récupérer et même de personnages à débloquer disposant parfois de capacités spéciales.

Cerise sur le gâteau, Lego City Undercover est jouable en solo et en coopération local et en ligne. Le titre conçu par Traveller’s Tales ne manque pas d’humour, ce que devraient apprécier les petits et même les plus grands.