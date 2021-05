GTA 6 : la map fuite à nouveau, Vice City et Amérique Latine?

GTA 6 est de toute évidence l’un des jeux les plus attendus de cette génération. Avec GTA V qui cartonne encore et toujours, alors qu’il est initialement sorti sur PS3, on ne peut qu’imaginer l’impact que va avoir le nouveau jeu de Rockstar Games. En parallèle, le succès phénoménal de Red Dead Redemption 2, duquel GTA 6 reprendrait certains ingrédients, laisse présager de très bonnes choses pour ce nouveau Grand Theft Auto. Aujourd’hui, une nouvelle fuite a potentiellement révélé une partie de la map. Cette information concorde avec les précédentes indiscrétions concernant la carte de GTA 6, dont les contours commencent à se dessiner.

Crédit : YT/Marlon XGamer



GTA 6 : Vice City et les Caraïbes ?

Une partie de la carte de GTA 6 a donc fuité et elle semble en phase avec les précédents leaks. Les deux premières photos ci-dessous ont été publiées début 2020, et la troisième un peu plus tard, fin 2020. Aujourd’hui, la quatrième photo en fuite semble présenter la même zone que les précédentes. Ces photos ont toutes été publiées sur 4chan, source très peu fiable. Cependant, le fait que les quatre fuites présentent un zone similaire intrigue, et renforce leur crédibilité.

Photo fuitée sur 4chan début 2020. Crédit : Imgur

2ème photo fuitée sur 4chan début 2020. Crédit : Imgur

Photo fuitée sur 4chan fin 2020. Crédit : Imgur

Photo fuitée sur 4chan en mai 2021. Crédit : Imgur

La plupart des insiders et autres leakers annoncent que GTA 6 se déroulera à Vice City, ville iconique de la franchise inspirée de Miami. Certains de ces informateurs affirment qu’une partie du jeu se déroulera également sur une île des Caraïbes. D’autres pensent qu’une partie du jeu se déroulera en Amérique du Sud, avec une implantation un peu comme l’avait été Guarma dans Red Dead Redemption 2. Une solution efficace pour dépayser les joueurs et enrichir la zone de jeu. Dans les photos ci-dessus, la carte semble représenter une zone dont la topographie ressemble très fortement à Miami, et l’autre pourrait rappeler plus vaguement celle des Bahamas.

Si l’on en croit ces images, une combinaison Vice City-Caraïbes semble plausible, avec notamment plusieurs îles qui semblent déconnectées du reste de la carte. Rappelons toutefois que ces images n’ont absolument rien d’officiel, et doivent être prises avec des pincettes. D’après d’autres fuites, il se pourrait que l’un des personnages jouables soit une femme. Rockstar devrait bientôt dévoiler plus d’informations sur son nouveau AAA, au grand bonheur des fans qui trépignent d’impatience.

Source : comicbook.com