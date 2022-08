GTA 6 : Rockstar avait prévu 4 personnages et 3 villes

GTA 6 © DR

La lumière commence à percer les mystères de GTA 6 grâce aux informations distillées par Bloomberg. Et ces dernières sont accueillies avant enthousiasme par les joueurs, lassés par le silence de plomb de Rockstar. Le média affirme notamment que GTA 6 introduira deux personnages jouables dont une femme. Un duo façon Bonnie and Clyde qui devrait faire des ravages dans Vice City, ville qui servirait à nouveau de théâtre pour la franchise.

De son côté, Axios nous révèle que Rockstar prévoyait à l’origine de pondre un univers encore plus vaste et fourni. En effet, d’après une source citée par Axios Gaming, un plan antérieur impliquait de mettre en scène quatre protagonistes jouables dans trois villes. Rien que ça !

Finalement, décision a été prise de resserrer l’intrigue et la zone où elle se décline. Du moins dans un premiers temps. Rockstar prévoirait en effet de proposer une carte évolutive en intégrant progressivement des nouvelles missions et villes au fil de l’eau. Et pourquoi pas de nouveaux personnages ?

GTA 6 : deux personnages à Vice City, au moins pour le commencement

Avant cela, il faudra a priori se contenter d’errer dans Vice City et ses environs lorsque GTA 6 sortira enfin, au plus tôt en 2024. Une ville basée sur Miami que l’on retrouve dans le titre éponyme sorti en 2002. Évidemment, Vice City version GTA 6 sera bien plus développée que jadis, tant au niveau des graphismes que des interactions avec les PNJ et des lieux d’intérêt. Pour rappel, vous pouvez parier en ligne sur la ville qui servira de décor à GTA 6.

Un indice qui s’est glissé dans le dernier DLC de GTA Online semble en tout cas confirmer que GTA 6 aura bien lieu à Vice City. Du reste, la perspective d’un duo de protagonistes jouables est pour le moins alléchante. Se concentrer sur deux personnages avec une histoire connectée pourrait offrir une intrigue forte tout en se distinguant des autres opus de la franchise. Un très bon point : apporter un vent nouveau est indispensable alors que le précédent opus aura déjà soufflé ses dix bougies lors de la sortie de GTA 6.

Source : Axios