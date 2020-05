GTA 5 PC : les 6 meilleurs mods pour en profiter à fond en 2020

Vous n’avez jamais lancé GTA Online et préférez, de loin, la campagne solo de Grand Theft Auto V ? Cette nouvelle extension devrait vous plaire. Des heures de jeu garanties et des personnages supplémentaires à rencontrer… ou à éviter !

Comme nous vous l’avons signalé plus tôt aujourd’hui, GTA V est disponible en téléchargement gratuit sur l’Epic Game Store pendant une semaine, du jeudi 14 au 21 mai 2020. Notez qu’une fois le jeu téléchargé, celui-ci restera sur votre compte Epic Games à vie.

Un jeu vidéo aussi vaste que Grand Theft Auto V peut s’apprécier pendant de nombreuses années sans perte d’intérêt. Mais si connaissez le mode histoire sur le bout des doigts et que le mode online ne vous surprend plus, c’est qu’il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure et d’installer quelques mods. Que vous découvriez le titre ou non, c’est une excellente manière de donner un coup de jeune au titre ou de rendre l’expérience encore plus délirante.

Sans plus attendre, voici notre top 5 des mods du moment pour GTA V !

1. L’un des meilleurs mods graphiques : GTA V Redux Mod

Même si cela peut paraître étonnant, GTA V est sorti en 2015 sur PC, à l’époque des GTX 970 et des R9 390. Que diriez-vous de lui donner un petit coup de jeune ? GTA V Redux Mod apporte une refonte visuelle complète au titre (comprenant des textures en 4K) et quelques ajustements au niveau du gameplay (sensation de tir, maniabilité des véhicules, etc.). Si vous êtes à la recherche d’un mod tout-en-un qui améliore l’expérience de jeu au sens large, vous êtes au bon endroit.

2. 100 nouvelles missions pour le mode solo : alebal3 missions pack

Le modder Alebal3 programme des missions inédites depuis un an maintenant. A raison de dix épisodes supplémentaires par mise à jour, il est le modder le plus prolifique de la franchise. En téléchargeant son 100 new missions pack, vous débloquerez de nouvelles activités au sein du jeu comme visiter l’intérieur des bâtiments, entrer dans un véhicule en tant que passager ou encore interagir avec de nombreux personnages non-joueurs.

Mais tout l’intérêt de son extension réside dans les 70 mini-jeux mis à votre disposition. Révélez l’existence des extraterrestres, incarnez un justicier aux méthodes expéditives façon The Punisher, explorez le passé ainsi que le futur de Los Santos. Et surtout, accompagnez Trevor dans plusieurs aventures invraisemblables ! La durée de vie de ce mod s’avère impressionnante, d’autant qu’Alebal3 ajoute régulièrement des chapitres complets.

3. Retournez à Vice City !

Pour les nostalgiques, Vice Cry: Remastered est un portage complet de Grand Theft Auto: Vice City s’installant un peu comme un simple DLC au sein de GTA V. Ce mod est une petite prouesse, autant visuelle que technique, qui apporte de très nombreuses nouveautés au titre, initialement sorti en 2002 sur PlayStation 2.

4. Le mod caméléon : CharacterMenu

CharacterMenu est un mod qui vous permet de vous transformer en n’importe quel PNJ du jeu. Pas moins de 500 personnages sont disponibles, tous jouables, dont 350 d’entre eux qui disposent même d’options de personnalisations.

5. Vous attendez toujours Half-Life 3 ? : Gravity Gun Script

Gravity Gun Script est un script (nécessite l’installation de Script Hook V) qui permet d’ajouter le fameux « Pistolet Énergétique Point Zéro », plus connu sous le nom de Pistolet Anti-Gravité, au sein de GTA V. Si vous êtes à la recherche d’un mod qui ne modifie pas le gameplay en profondeur tout en ajoutant une bonne dose de fun, c’est ce qu’il vous faut !

6. Visitez les fonds marins, lancez des tsunamis et engloutissez la carte du jeu : No Water + Tsunami + Atlantis Mod

Envie d’un peu de changement ? No Water + Tsunami + Atlantis Mod apporte, comme son nom l’indique, 3 nouveaux mods délirants à GTA V. Le premier permet d’enlever l’intégralité de l’eau du jeu, permettant ainsi de voir et de visiter le plancher océanique. Le deuxième permet de créer des tsunamis à souhait, en choisissant le niveau d’intensité. Le dernier permet enfin au joueur d’engloutir la carte du jeu, façon Le Jour d’Après, si l’envie de visiter le centre-ville en sous-marin vous prend !