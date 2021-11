Halo Infinite : le mode multijoueur gratuit est déjà disponible

Quelques semaines avant la sortie de la campagne de Halo Infinite sur PC et les consoles Xbox, Microsoft a réservé une surprise aux joueurs. Le mode multijoueur gratuit de Halo Infinite est déjà disponible pour tous les joueurs, qu’ils aient précommandé le mode campagne ou non.

Le mode multijoueur de Halo Infinite est disponible – Crédit : Microsoft

Microsoft a annoncé que : « pour remercier la communauté Xbox de ces 20 ans de soutien, le studio 343 Industries a lancé la Bêta multijoueur d’Halo Infinite et la Saison 1 du jeu trois semaines en avance ». Il a d’ailleurs aussi profité des 20 ans de Xbox pour ajouter 76 nouveaux jeux rétrocompatibles sur les Xbox Series et Xbox One.

Jouez dès maintenant à la première saison du mode multijoueur de Halo Infinite

Vous pouvez retrouver la bande-annonce du mode multijoueur de Halo Infinite ci-dessous. Les joueurs ont accès à tout le contenu de la première saison. Ils peuvent monter de niveau et customiser leur Spartan en attendant la sortie du jeu le 8 décembre prochain. Plusieurs cartes sont déjà disponibles pour le mode multijoueur. Selon Microsoft, « restez à l’affût des évènements à venir en jeu à durée limitée et des récompenses exclusives ». Nous n’avons pas encore plus de détails sur ces évènements et récompenses.

De plus, les joueurs pourront transférer leur progrès du mode multijoueur vers le jeu quand il sera disponible. Il y a deux mois, la bêta privée du mode multijoueur de Halo Infinite a été particulièrement bien reçue. Tous les fans du célèbre FPS peuvent maintenant participer aux combats effrénés en multijoueur.

Enfin, Microsoft célèbre aussi la sortie de Halo Infinite avec une édition limitée de la Xbox Series X et de la manette Elite Series 2. La version collector de la console next-gen est sortie hier. La Xbox Series X édition Halo Infinite qui inclut une copie du jeu et une manette assortie coûte 549,99 €. La manette Xbox Elite Series 2 édition Halo Infinite est quant à elle vendue à 199,99 €. Les deux sont déjà en rupture de stock sur le site de Microsoft.

Source : CNET